台股盤後─精神領袖台積電領軍 台股收小紅買盤仍謹慎

台股今 (3) 日在 6 月的第一個交易仍籠罩在美中貿易衝突的陰影，呈現成交量能萎縮的走勢，但在台積電 (2330-TW) 有效撐盤之下，終場集中市場加權股價指數小漲 1.58 點或 0.02%，收在 10500.07 點，成交值僅有 956.16 億元。而新台幣匯率也呈現升值的走勢。

今天早盤台股以 10498.49 點開出，大跌超過百點，最高 10511.2 點，最低為 10383.51 點，終場小漲 1.58 點或 0.02%，收在 10500.07 點，但成交值僅有 956.16 億元，法人指出，電子股的市場需求疑慮，甚至是貿易衝突可能引發的經全球濟衰退，都是造成交值下滑的原因。

雖然外資報告對於台積電、大立光 (3008-TW) 的 5 月營收認為都將優於 4 月的表現，而 5 日的台積電股東會、大立光的發布 5 月營收，都將是重要的市場重要指標，因此讓買盤陷入觀望。

今天盤中新台幣呈現升值，證券分析師張陳浩指出，5 月以來外資不斷賣超台股匯出資金，台幣也急貶，最要留意的是匯率何時止跌、與外資匯入的反攻信號。而今天外資則延續上一交易日的買超腳步，則是重要訊號之一。

張陳浩指出，大立光股價走勢，就日 K 線來看，沒有出現破底的股價走勢，顯示大立光股價將緩步築底。而台積電、鴻海 (2317-TW) 的走勢，除了明顯影響台股榮枯之外，也將是政府基金、壽險資金重要的投資標的，在目前的盤勢尤為重要指標。

大立光股價今天收盤下跌 35 元或 0.93%，收在 3735 元，成交量 1145 張；台積電今天股價上漲 2.5 元或 1.06%，收在 238 元。