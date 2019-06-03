Block.One 日前宣佈，正式推出基於區塊鏈的社群媒體應用程式「Voice」。

官方表示，新推出的社交平台主打透明化操作，優質內容所創造的「價值」將回流到平台本身的營運及維護，而不再是企業財務報表上的盈虧數字，開創用戶、貢獻者、平台多方遵循同一規則的顛覆性局面。

Block.One 接著透露，用戶註冊前必須事先通過 KYC 認證。這是因為 Voice 主要仰賴真實用戶來創建、共享、發現和推廣平台上的內容，以摒棄現有社群媒體平台過於氾濫的機器人和假帳號等問題。通過這種思想經濟，用戶才能直接受益於自身的想法及社交行為。

如同既有的社群媒體平台，新推出的應用程式將允許用戶發布和分享內容，唯一的差異點是 Voice 將在 EOS 公鏈運行。這意味著，用戶在平台上的社交行為也將被上鏈，而發佈到 EOS 的所有內容都將被公開。根據 Block.One 的說法，這能讓用戶更容易掌控他們所共享的信息。

Block.one 首席執行長 Brendan Blumer 表示，「事實是，如今的社群媒體平台都在利用他們的用戶。就商業模式來看，我們的內容、我們的數據、我們的關注，這些都是非常有價值的元素。但縱觀當前的社群媒體生態系，獲得獎勵的是平台，而不是用戶。他們將用戶的內容當成廣告收入來源，然後飽其私囊。Voice 將徹底顛覆這個現象。」

與此同時，Facebook 目前正敲定明年推出加密貨幣的計劃，預計 2020 年第一季度之前，在十多個國家建立數位支付系統，有望在今年年底之前對其加密貨幣展開測試，目前已被內部稱為「GlobalCoin」，將於今年夏季進一步詳細概述此計劃。另一家通訊軟體 Telegram 日前也正式發布區塊鏈項目 Telegram Open Network（TON）的測試網絡客戶端。

這篇文章 EOS 母公司推社群應用「Voice」 Block.One：用戶不再被當作產品看待 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』