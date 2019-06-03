英飛凌宣布將斥資逾100億美元收購賽普拉斯

據外電報導，德國半導體大廠英飛凌 (Infineon) 在週一 (3 日) 正式宣布將以超過 100 億美元的金額，對美國賽普拉斯半導體 (CY-US) 進行收購。

消息指出，英飛凌已經和賽普拉斯敲定最終協議英飛凌將以每股 23.85 美元進行此次收購，相較賽普拉斯上週的股價溢價 46%。賽普拉斯半導體股價週五 (31 日) 收於 17.82 美元，該公司目前市值為 65 億美元。該交易預計將在今年年底或 2020 年初完成。英飛凌預計，到 2022 年，每年的成本綜效將達到 1.8 億歐元，長期來看，年營收協同效應將超過 15 億歐元。

英飛凌表示，兩家公司在技術方面高度互補，收購後將有助於進一步拓展汽車、工業和 IoT 等快速成長市場中的潛力。英飛凌執行長 Reinhard Ploss 表示：「收購賽普拉斯對於英飛凌戰略發展來說是重要一步，將有助於加強並加速我們的獲利成長，並在更廣泛的基礎上開展業務。」

英飛凌目前的市值為 182 億歐元 (200 億美元)，在過去五年中，由於半導體產業的併購與重組，大部分公司都處於觀望狀態。近期，由於受到全球經濟的不確定性和中國汽車銷售放緩等影響，英飛凌的股價在過去一年中損失了近三分之一的價值，該公司更是兩次下修財報預測。

另一方面，賽普拉斯董事會主席 Steve Albrecht 表示：「對於賽普拉斯股東而言，在公司交易完成前將持續分紅，加上 23.85 美元的現金價格，將帶來重要的價值創造。」

賽普拉斯執行長 Hassane El-Khoury 也表示：「賽普拉斯很高興與英飛凌合作，共同朝著下一波科技浪潮中對連接與運算需求大幅成長可能帶來的數十億美元的商機。」