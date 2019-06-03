【新光證券】盤前分析

◆盤勢分析

費半指數連二天反彈，加上中國保證外企在陸合法權益，不會拿蘋果開刀，激勵蘋概股勁揚，31 日台股小幅開低後走高，不受美意外對墨西哥加徵關稅衝擊，大盤開心站上年線，櫃買指數則站回半年線關卡，終場加權指數收在 10498.49 點，漲 115.5 點或 1.11%，成交額 1263.96 億元。

OTC 指數收在 133.5 點，漲 1.7 點或 1.29%，成交額 296.93 億元。

五月最後交易日，台股表現優於其他亞股，大盤日線連三紅， MACD 柱狀體快轉成正值，周線結束連三黑，月線終結連四紅，惟在買盤回流下，技術面或有轉機。籌碼方面，三大法人同步買超，其中外資雖結束連 17 日賣超，不過在期貨部位仍偏空操作。在大家以為美加墨協議可能趕在今年夏天前通過下，川普無預警宣布，6 月 10 日起，美國將對墨西哥所有輸美商品徵收 5% 關稅，直至非法移民停止從墨西哥入境美國，消息不僅打擊墨西哥概念股，其他國家將思考，是否值得與美國制定任何協議，此亦影響美中貿易談成機率，美期指因此盤中大跌近 1%。雖然外資已重回買超，但貿易戰仍在擴大，中國若祭出稀土牌回擊，情勢將更加惡化，現階段仍需謹慎看待，建議保守觀望操作。