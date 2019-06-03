【華冠投顧】鴻海，果真回測！下方支撐區可鎖定。

對於中美貿易爭端，06/02 中國國務院發表白皮書表示，與美國至今仍未達成共識，是因美國在磋商時「出爾反爾」了三次所至。這導致近一年以來，全球經濟受損，全都應該怪罪於不講誠信的美國。我們希望是透過對話來解決問題，而不是用加徵關稅來施壓對方。為了中國、美國與全世界人民的利益，我們會理性的看待這事，我們中國不願打，但也不怕打，在必要時當然我們也不得不打。

由此可看出在這場貿易戰中，中方堅決不退讓的強硬立場。

依此情勢觀之，這歹戲仍會持續拖下去。但我們關注的焦點仍是放在，這事件對於股市的影響到底有多大？今日台股盤中雖受到弱勢美股的拖累，而出現回挫，但到了收盤依然挺直了腰桿，持續的維持在彈升的軌道當中。

依據 05/30 之述『加權指數，後市可留意上方 10490-10556 之反壓關卡是否站的上？站上該關卡，則有翻多之機。』目前，最高來到 10515，已進入所預期之區間。後市仍依此關卡，為判斷依據。

我們持續關注的 2327 國巨，目前，仍維持在彈升格局之中。依據型態，後市出現大回升之機率仍高，續以 05/31 之推演圖為依據，見下圖。

另外，2317 鴻海，如 05/30 之述，上方初步反壓關卡力道確實存在，目前出現回測，但後市持續彈升機率仍高，詳見下圖。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

下圖為 05/31 之述

下圖為今日之最新變動與後市推演。

2317 鴻海：

下圖為 05/30 之述



下圖為今日之最新變動與後市推演。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師