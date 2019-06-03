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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧05月31日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00677U 富邦VIX             196429  
00637L 元大滬深300正2      163158  
2888   新光金               79263  
00632R 元大台灣50反1        66173  
3481   群創                 65816  
00672L 元大S&P原油正2       54670  
3231   緯創                 53248  
2317   鴻海                 52375  
2337   旺宏                 50495  
2409   友達                 48322  
2330   台積電               46070  
3049   和鑫                 45547  
2891   中信金               40562  
3037   欣興                 39902  
2834   臺企銀               34701  
2884   玉山金               30496  
2883   開發金               30341  
2303   聯電                 29741  
2892   第一金               28608  
2886   兆豐金               27831  
3406   玉晶光               26555  
2801   彰銀                 25817  
1909   榮成                 25341  
2885   元大金               24789  
00633L 富邦上証正2          24151  
2887   台新金               23002  
2882   國泰金               21240  
2520   冠德                 20727  
2890   永豐金               19808  
2408   南亞科               18070
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