台北‧05月31日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00677U 富邦VIX 196429 00637L 元大滬深300正2 163158 2888 新光金 79263 00632R 元大台灣50反1 66173 3481 群創 65816 00672L 元大S&P原油正2 54670 3231 緯創 53248 2317 鴻海 52375 2337 旺宏 50495 2409 友達 48322 2330 台積電 46070 3049 和鑫 45547 2891 中信金 40562 3037 欣興 39902 2834 臺企銀 34701 2884 玉山金 30496 2883 開發金 30341 2303 聯電 29741 2892 第一金 28608 2886 兆豐金 27831 3406 玉晶光 26555 2801 彰銀 25817 1909 榮成 25341 2885 元大金 24789 00633L 富邦上証正2 24151 2887 台新金 23002 2882 國泰金 21240 2520 冠德 20727 2890 永豐金 19808 2408 南亞科 18070
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
留言載入中...