〈觀察〉NAND Flash市況何時可望回穩 市場多空看法分歧

NAND Flash 產業去年起歷經景氣調整，市場對於供需何時趨於平衡、價格落底反彈的時間點，多空看法分歧。有業者看好，供給面有所調節，且價格已跌破現金成本價，加上傳統旺季將至，需求可望增溫，預期下半年市況將趨於平衡。也有業者認為，市場仍處於供過於求狀態，在市場庫存還未去化到合理水準之前，下半年價格還可能持續走跌。

全球 FLASH 控制晶片龍頭慧榮科技總經理苟嘉章在 5 月初時曾說，相較上季每周都在跌價，近 1 個月 NAND Flash 價格已開始止穩，顯示第 2 季市況出現正面訊息。

國內 FLASH 控制晶片大廠群聯 (8299-TW) 也在 5 月底指出，由於美國政府全面封殺華為，面對美方制裁，華為已在 NAND Flash 市場大舉掃貨，並引起系統廠跟進備貨，另一方面，原廠在 NAND Flash 價格跌破現金成本價後，再降價的意願不高，且中國近期查獲逾 130 億元 SSD，低價貨源遭打擊，看好 NAND 價格將在 1 個月內反彈。

不過，記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 董事長陳立白看法相對保守。他認為，Flash 目前市場仍呈現供過於求狀態，雖然價格已跌破現金成本，但下半年仍可能續跌，第 3 季預期跌幅將超過 1 成，第 4 季也將持續下修，但價格下跌幅度如何，仍得視供需變化。

研調機構集邦科技旗下 DRAMeXchange 也認為，雖然智慧型手機、筆記型電腦及伺服器在內的主要需求，都將有所回升，但仍不足以消弭庫存壓力，供應商在庫存壓力未除之前，無法遏止 NAND Flash 合約價持續走跌的態勢。

先前市場原本一片看好，認為在大廠相繼降低資本支出並減產帶動下，有利價格止穩，加上需求將走升，NAND Flash 市況上半年就可望逐步回溫，最遲下半年也將撥雲見日，不過，在庫存壓力尚未明顯緩解前，業界對於 NAND Flash 後市看法仍是多空交雜。