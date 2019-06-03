盤前財經大事搶先讀2019年6月3日

今日操盤前瞻

台灣 5 月製造業 PMI

中國 5 月財新 5 月製造業 PMI

美國 5 月新車銷售

股東會：精剛、隴華、泓格、瑞基、豐謙、康師傅 - DR

除權息：創意、鉅橡、富邦媒

〈台股風向球〉貿易戰火越燒越大 換「六絕」行情登場？

走完股匯雙殺的五窮行情之後，6 月的行情會是「六絕」嗎？中國國務院最新發布「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書對美國說重話，而美國總統川普則是又陸續發動對墨西哥和印度貿易的限制，全球金融市場不確定性相當高，台股交易員認為，不能樂觀期待台股的報復性行情，僅低位階個股，相對有零星表現機會。閱讀全文...

國巨本周股東會登場 股價「對折再對折」聚焦四大營運問題

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 將於 5 日召開股東會，相較去年同期股價千元，現在「對折再對折」，而臨產業逆風，加上貿易戰干擾，下游庫存去化狀況、下半年訂單情形、被動元件長期展望、擴廠計畫等，預計將是股東們的關注重點。閱讀全文...

郭台銘示警：短期恐出現比金融海嘯還要大的問題

中國國務院昨 (2) 日發表「關於中美經貿磋商的中方立場」白皮書，對此，鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘表示，美中貿易大戰越演越烈，科技戰爭也同時上演，世界的經濟恐將會在數月，甚至數週內產生急劇的變化，比金融海嘯還要大的問題，都有可能在短的時間出現。閱讀全文...

〈觀察〉NAND Flash 市況何時可望回穩 市場多空看法分歧

NAND Flash 產業去年起歷經景氣調整，市場對於供需何時趨於平衡、價格落底反彈的時間點，多空看法分歧。有業者看好，供給面有所調節，且價格已跌破現金成本價，加上傳統旺季將至，需求可望增溫，預期下半年市況將趨於平衡。閱讀全文...

〈觀察〉實支實付限兩家兩張為可接受範圍 重新檢視保單正是時候

金管會擬限實支實付醫療險只能買「兩家兩張」，主要是因站在避免道德風險的立場，但是，越來越多新式的檢查、手術、用藥，在健保中很多都是自費項目，才讓愈來愈多人會藉由多買實支實付險以提高保險額度，不過，實際上買超過「雙實支實付」的案例並不多，保險局此次規劃兩家兩張，仍在多數業者與保戶可接受的範圍，只是一旦政策拍板，如何挑選實支實付就是重要功課。閱讀全文...