川普放話再度衝擊全球金融市場 本周重要新聞回顧

美國總統持續放話，將對墨西哥輸美產品加增 5% 關稅，且非法移民問題若未解決，將逐月加增，對全球市場再次造成衝擊，但台股本周表現力抗跌勢，一周上漲 170.21 點，漲幅 1.65%，來到 10498.49 點，周線連 3 黑後拉出紅 K，本周重要大事回顧：

川普再放話 6 月 10 日對墨輸美加徵關稅

美國總統川普於 25 日抵達日本進行訪問，這也是首位在「令和」時代訪問日本的國賓，期間川普多次表態，美國還沒準備好與中國達成貿易協議，而面對北韓問題，他說若北韓繼續擁核，將難以走向繁榮。

川普於 31 日推文表示，為解決非法移民從墨西哥進入美國的行為，將從 6 月 10 日起，對所有墨西哥進口美國商品徵收 5% 的關稅，並逐月以 5% 遞增，直到問題解決，這也意味著 10 月關稅稅率將升至 25%。

為減少美國與印度之間的貿易逆差，台北時間 1 日川普在白宮宣布，將於 6 月 5 日起結束對印度的優惠貿易待遇。

不過，貿易戰也導致去年陸客赴美旅遊人次下滑 5.7%，至 290 萬為 15 年來首見，上周公布修正後的第 1 季 GDP 為年率成長 3.1%，也低於原先估計的成長 3.2%。

華為風暴最新進展

在美國政府祭出「華為禁令」之後，包含 SD 協會、Wi-Fi 聯盟、藍牙技術聯盟和 JEDEC(固態技術) 協會等國際組織都將華為及其子公司移出會員名單，最新進展是，許多機構已將華為重新加回官網名單之中，中國媒體《澎湃新聞》引述知情人士發言表示，美國商務部命令出來後，國際組織以「先暫停、再審議」方式，檢視華為的會員身份有否違反美國禁令，在檢視完後已陸續恢復華為的會員資格。

根據市調機構調查顯示，全球第 1 季智慧手機銷量下滑 2.7% 達 3.73 億支，單就華為手機來看，第 1 季銷售量達 5843 萬支，年增 44.5%，市占率攀升至 15.7%，擠下蘋果成為全球市占第 2。

隨著美國對華為開槍，部分中國人士要求政府以報復蘋果反制美國，但華為創辦人任正非在接受彭博專訪時表示，相信中國政府應該不會對美國蘋果進行報復措施，若成真也將第一時間表達反對，而中國商務部也在 30 日表態，不會拿蘋果開刀。

貿易戰逆風 台廠大老喊話

美中貿易戰越打越烈，台積電創辦人張忠謀表示，美中貿易戰恐對科技發展、創新造成嚴重影響，不只企業與消費者付出代價，甚至將使 5G 發展放緩。

貿易戰對台灣電子代工廠營運首當其衝，鴻海董事長郭台銘 27 日也喊話，公司已進入「備戰狀態」，電子五哥也紛紛跳出來，說明轉移產線等因應計畫，此外，宏碁創辦人施振榮也表示，美中的摩擦，讓全球產業正在尋找最佳化的生態進行移動。

台北國際電腦展 COMPUTEX

一年一度的 COMPUTEX 台北國際電腦展 28 日登場，除了英特爾、超微、輝達等大廠與各家業者推出新品外，展場聚焦人工智慧與物聯網 (AI & IoT)、5G 通訊、區塊鏈 (Blockchain)、創新與新創 (Innovations & Startups)、電競與延展實境 (Gaming & XR) 等 5 大面向，今年參展廠商較去年增加 1 成，共吸引來自全球 1685 家、5508 個展覽攤位。

手機晶片廠聯發科 29 日宣布推出 5G 系統單晶片，總經理陳冠州表示，聯發科已進入 5G 領先群，預計第 3 季向主要客戶送樣，客戶終端產品預計明年第 1 季推出，主要客戶為中國前幾大手機品牌廠；而筆電大廠華碩，也亮相 30 週年產品，並推出雙螢幕系列筆電。

MSCI 權重調整生效

MSCI 權重 28 日盤後進行季度調整，台股在 3 大指數中皆被調降權重，28 日台股尾盤爆出爆逾 700 億元大量，造成指數壓低收黑，法人預估，這次 MSCI 季度調整後，台股資金將流出 20 億美元，也建議新增股別冒然搶進。

外資 5 月大賣台股逾 1400 億元

受美中貿易戰影響，外資 5 月連續 17 個交易日大賣台股，合計 5 月賣超台股 1449.15 億元，而在匯兌方面，台幣對美元匯率持續走貶，上周一度貶破 31.6 元續創波段低，向 32 元靠攏，央行則強調，台幣波動幅度小於其他主要貨幣，會把外匯市場秩序顧好。

台商回流再新增 5 家廠商

經濟部投資台灣事務所 30 日再公布 5 件回台投資案，包括景碩科技、環隆科技、興勤電子、中揚光電與合晶科技，投資金額共計 210 億元，可創造 1136 個就業機會，根據統計，今年以來共有 66 家台商申請回台投資並通過審查，投資金額逾 3300 億元，預估可創造 31300 個就業機會。

大同前董座涉嫌掏空案 重判 8 年定讞

大同集團前董事長林蔚山涉嫌掏空案，最高法院 29 日維持更一審見解，駁回上訴定讞，依違反證券交易法加重背信罪，重判 8 年，併科罰金 3 億元，追徵犯罪所得 13 億多元定讞，並已啟動防逃機制。

電子支付太燒錢 街口、橘子支付辦現增

電子支付業者砸錢拚行銷、拚市占率，但因虧損持續擴大，大股東被迫掏錢辦理現金增資，包括街口電子支付今年已跟銀行局申請 2 次現金增資，共 4 億元，橘子行動支付，也向金管會申請 2 億元現金增資。

南山人壽今年已吞 5 罰單 合計 1680 萬元

南山人壽因炒股案再被保險局開鍘 660 萬元，截至現在，今年已吞 5 張罰單，累計開罰金額高達 1680 萬元，而南山人壽斥資百億的新系統至今懸而未解，金管會也祭出最後通牒要求南山人壽 6 月底前要完成新系統的改善，否則將繼續開罰。