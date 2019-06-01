川普開新戰場美股倒地 台股多頭格尚未復甦短線拉回機率高

美中貿易戰尚未平息，美國總統又另闢新戰場，宣布對墨西哥加徵關稅，引發市場疑慮再起，法人認為，台股雖成功收復年線，但在美股三大指數同步走跌下，台股週一恐面臨一波修正壓力，短線先看半導體是否回溫勿貿然搶短。

貿易摩擦一波未平一波又起，川普下令對墨西哥加徵關稅，美股道瓊應聲重挫 354 點、那斯達克指數也大跌逾百點作收，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，廖哲宏表示，美中貿易戰開打後，資金轉進傳產股、有資產題材的防禦類股，電子股反成砍殺重心，導致電子類成交比重下滑，顯示資金態度觀望。

從技術面來看，目前台股雖收復 5 日、10 日短期均線，但格局上仍相對疲弱，後續可觀察是否跌破 29 日 10227.44 點波段低點，如能克服 20 日均線反壓，並站穩 60 日均線，或有機會讓大盤站穩多頭格局。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄則認為，台股要重返多頭需要占比較高的半導體產業回溫助攻，但以目前 5G 商用化的進度緩慢來看，對半導體回溫挹注恐怕很有限，要留意相關個股評價面有高估之虞，目前相關政策消息風險高，短線不宜躁進。

廖哲宏表示，由於美中貿易談判尚未有明確結果，6 月底登場的 G20 可觀察美中領導人態度，短線先觀望外資法人與官股券商動態，至於產業面則可從美國是否對華為進一步施壓作為多空判斷標準。