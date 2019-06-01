元大金6子公司組織改造 陳修偉任元大證董座 金控確立董總專任制

元大金控 (2885-TW) 今 (2019) 年將董監改選，旗下券商龍頭元大證券歷經 3 月、4 月的高層異動，旗下 6 家子公司今 (1) 日董事長改選全數出爐，組織再造完全到位，其中，甫於 3 月兼任元大證券董事長的現任金控總經理申鼎籛，交出證券董座棒子，改由陳修偉接棒，申鼎籛將專任元大金控總經理職務，且在元大金董事長王榮周今年屆滿退休後，申鼎籛將升任金控董事長。

在申鼎籛交棒，由陳修偉出任元大證券董事長之後，元大金控也確立「董總專任制」的組織架構，未來金控董事長、總經理均將為專任，不再兼任金控旗下子公司的董總職務。

今天 6 家子公司新屆次董事會召開後推選出新任董事長、副董事長，分別是：元大證券董事長陳修偉、副董事長賀鳴珩；元大銀行董事長范志強；元大人壽董事長江朝國；元大證金董事長黃廷賢、副董事長吳杰；元大投信董事長劉宗聖、副董事長鄭玉蘭；元大投顧董事長彭一正。另外，元大創投選出董事長陳麒漳；元大國際資產選出董事長宋耀明。

元大證券董總座強強聯手 拚海外併購布局

其中最受矚目的莫過於推選出元大證券 (香港) 前董事長陳修偉擔任元大證券董事長，將與元大證券總經理黃維誠聯手以「大財管、大投行」為核心，持續進攻海外併購、創造亞洲平台綜效。

元大金控表示，元大證券近年來迅速擴張海外版圖，陳修偉與黃維誠都在幕後扮演關鍵角色，他們二人共事已久、默契十足，這次分別出任董、總職務，更能合作無間，全力衝刺。除了國內業務穩定發展外，將以海外布局奠基的成果，打造元大證券亞洲平台的綜效，再創穩健成長新動能。

元大證券以香港為基點，在亞洲新興證券市場板塊成功佈局；在東北亞方面，成功收購韓國東洋證券，以一年多的時間迅速轉虧為盈，也讓元大躋身韓國前十大券商之列；在東南亞方面也成功進入越南市場、併購印尼券商，更在泰國市場迅速擴張，短短一年時間就成為泰國前十大券商；海外轉投資獲利占比已達整體的 21%。

元大證券借重陳修偉與黃維誠兩人的海外歷練，「強強聯手」展現進軍國際市場的決心，也顯示海外營運經歷將成為未來出任高階管理主管職務的關鍵門檻。

元大證券副董事長賀鳴珩完成多項海外併購案，讓元大證券穩坐國內證券業龍頭寶座。去年當選證券公會理事長，積極扮演主管機關及證券同業的溝通橋樑，針對券商業務發展提出的建議及協助主管機關政策推動皆扮演關鍵角色；也因擔任證券公會理事長無暇分身而轉任元大證券的副董事長。

各大子公司新屆次董事長改選結果

除了元大證券組織再造，其餘子公司董事長改選也都出爐，元大銀行董事長范志強曾任復華證券董事長、期交所董事長、復興航空公司董事長、台灣高鐵公司董事長等職務，更是金融圈知名的併購專家。他自 2015 年加入元大集團後，帶領元大銀行繳出亮眼營運績效，尤其 2018 年無縫接軌完成與大眾銀行的合併，全年獲利倘排除因認列之資產減損損失，稅後淨利達 100.24 億元，較 2017 年成長 25%，成功展現銀行合併綜效。

元大人壽董事長江朝國曾任臺北大學法律學院院長、保險安定基金董事長、保險犯罪防制中心董事長等職務，任內經營穩健，在壽險業去年營運一片慘烈下，帶領元大人壽逆勢轉虧為盈，去年稅後純益 2.77 億元，每股稅後純益 (EPS) 達 0.32 元。他自 2014 年加入元大金控後，短短 5 年內就為元大人壽創下轉虧為盈的佳績。

元大證金董事長黃廷賢任內不斷開發新種業務，擴大營運績效。今年 5 月底完成環華證金營業讓與案，提升元大證金的市占規模與經營效率，穩定挹注獲利表現，進而提高元大證金股東權益報酬率。元大證金副董事長吳杰曾任元大金控數位金融事業處執行長，也同時曾以復華金控董事兼任復華證金的副董事長，具有豐富的金融從業經驗。

元大投信董事長劉宗聖被譽為「台灣 ETF 創始者」，2003 年推動發行第一檔 ETF 以來，帶領公司在產品、服務、營運等面向不斷創新，近幾年更邁向國際化發展，為投信業唯一有能力將資產管理技術輸出至海外之業者，市場橫跨中國、香港、泰國、印尼、馬來西亞、韓國等地。元大投信副董事長鄭玉蘭長期在元大證券開疆闢土、深耕證券通路業務，將可協助元大投信擴大在資產規模的發展績效。

元大創投董事長陳麒漳曾任元大證券總經理，將以過去海外業務、承銷業務傑出表現，有效結合運用集團資源，除創投投資業務外，提供被投資事業金融服務、財務顧問、購併、上市承銷等全方位服務，並統籌管理金控集團轉投資之創投公司，與投資之產業及公司一同成長。

元大國際資產董事長宋耀明在司法界夙負盛名，精通刑事、民事、商務法律，曾擔任 WTO 服務業貿易、中美智慧財產權諮商等重要經貿談判代表，具備美國與台灣兩地的律師資格，對跨國法律事務尤為嫻熟，將借重其法律專才與深厚的商界人脈，為公司擘劃下一個階段的發展。

元大投顧董事長彭一正任內，帶領的研究團隊，包括總體經濟、國際金融市場研究、台股策略分析、個股、產業等專業報告，多次獲得國際財經媒體肯定，提供定期出版之投資研究報告，充分掌握金融市場脈動，深受法人投資機構及一般客戶好評。

元大金控表示，這波子公司高層人事布局，充分展現穩固核心業務，持續深化競爭力的目標，著重在具成長動能的業務與發揮整合性綜效，且積極揮軍國際，面對未來國內外金融市場的挑戰，開創下一波營運規模擴張及獲利成長契機，朝向「亞太區最佳金融服務提供者」的願景穩步邁進。