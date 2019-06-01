美印關稅戰線開打？川普宣布 6 月 5 日起終止印度貿易優惠待遇

台北時間週六 (1 日) 美國總統川普於白宮宣布，為了減少美印間更多貿易逆差，美國將於 6 月 5 日起結束對印度的優惠貿易待遇。

川普政府早在 3 月就表示，要將印度從「普遍性優惠關稅制度 」(普惠制；GSP) 夥伴名單中除名，隨著 60 天通知期屆滿，印度將無法再享發展中國家的優惠貿易待遇。

川普於聲明中寫道：「本人已確定，印度沒有向美國保證，印度將提供公平、合理的市場准入。因此，從 2019 年 6 月 5 日起，美國將終止印度作為普惠制收益國的資格是合適的。」

上週四 (23 日) 號稱地表最大規模的印度國會大選結果揭曉，現任總理莫迪 (Narendra Modi) 率領的印度人民黨 (BJP) 取得壓倒性勝利，全球領袖接連祝賀莫迪連任總理成功，但風光連任的莫迪仍將面臨經濟面的挑戰。

早前川普政府指責印度，對美輸印的醫療器材課徵高關稅與價格上限，亦抨擊印度電子商務的貿易規範。

儘管美國官員表示，希望與連任的印度總理莫迪保持友好的雙邊關係，但這項決定早已木已成舟。

市場人士表示，普惠制允許來自美國以外的 120 多個發展中國家 / 地區的特定產品，以「免稅」的方式輸入美國，隨著川普排除印度的優惠貿易待遇，美印兩國未來是否將開打關稅戰？仍有待後續觀察。