美股盤中─道瓊大跌逾300點 川普威脅對墨西哥加徵關稅 股市壓力大增

美國股市週五中場大幅下跌，道瓊一度下跌逾 300 點。川普總統意外威脅對墨西哥進口產品課徵關稅，加上中美貿易戰惡化，投資人擔憂美國經濟可能落入衰退。

台北時間 00:23

道瓊工業平均指數下跌 251.72 點或 1.00% 至 24918.16。

Nasdaq 指數下跌 89.32 點或 1.18% 至 7478.40。

S&P 500 指數下跌 28.35 點或 1.02% 至 2760.51。

分析師說，川普總統最新的貿易炸彈，可能只是短暫作為，很快會因對邊界安全的承諾而化解，但仍然造成了傷害。因為川普的貿易政策，具有長期的不確定性與不穩定性。

通用股價下跌 4%，福特下跌 3.3%。該兩家汽車公司在墨西哥有許多產量，可能受到關稅衝擊。

廣受矚目的 10 年期債券殖利率下降至 2017 年以來低點，週五早場報 2.17%，本月初該殖利率高於 2.5%。

週四晚間，川普宣布自 6 月 10 日起，美國將對自墨西哥進口的商品課徵 5% 關稅，直到非法移民停止跨越南方邊界為止。

白宮在聲明中並說，若移民問題持續，關稅將進一步調高，若墨西哥未採取強力行動，降低或清除此一問題，關稅還會更高。

墨西哥是美國最大的貿易夥伴之一，美國每年自墨西哥進口數百億美元的化學品，交通運輸設備與其他商品。

自 2018 年初以來，華盛頓與北京相互對自對方進口商品加徵關稅，壓低了金融市場。

本月稍早，中美兩國因加徵關稅，使得緊張升高，引發了股市下跌。

分析師說，最壞的情況是，外國政府等待川普下台，時間還有 19 個月，這段期間，關稅將影響全球經濟成長，增加衰退的可能性。

中國最大的報紙週三警告美國，中國準備切斷稀土供應。中國外交部副部長張漢暉週四說，引發貿易爭議等同赤裸裸的經濟恐怖主義。