〈央行金融穩定報告〉金融脆弱度持續累積 未來面臨6大項風險

台灣央行今 (31) 日發布第 13 期金融穩定報告指出，過去一年我國金融體系維持穩定，不過，也提到金融脆弱度持續累積，並對未來展望提到多項風險，包括全球經濟減緩、美中貿易衝突加劇、中國不良貸款去槓桿時程延後、債券投資利率風險仍高，台幣計價債券 ETF 潛藏匯率風險，以及票券金融公司的流動性風險共 6 大項。

央行表示，整體來看去年我國金融市場維持正常運作，整體金融機構資產品質良好，部分機構獲利和資本雖略降，尚能維持適當水準，且國內支付系統運作順暢，我國金融體系維持穩定。

不過，央行官員直言，的確，5 月以後整個局勢較第一季差異很大，隨著國際經濟成長放緩，金融脆弱度持續累積。

其中，在央行提供的資料中提到，部分主要經濟體的政府、企業和非銀行金融部門脆弱性持續累積，一旦投資人對其貨幣政策前景、全球經濟成長減緩、貿易衝突延續或英國脫歐等疑慮再起，並採取行動，恐怕使金融情勢再度趨緊，並使全球金融風險走升。

另一方面，5 月上旬美中貿易衝突加劇，引發全球股市再度重挫。

同時，央行也提到，中國商業銀行不良貸款比率攀升，且非金融部門債務持續擴增，中國政府雖續推債務控管措施，惟去年下半年採行的穩增長措施，將使去槓桿時程延後，潛在風險持續升高，值得關注。

而近期臺債殖利率已降至相對低點，未來反轉走升可能性增加，央行提醒債券投資的利率風險仍高。

此外，壽險公司投資新臺幣計價債券 ETF 快速成長，其潛藏匯率風險仍應密切關注。

至於短期利率尚低，吸引企業透過貨幣市場籌資，去年底票券金融公司保證餘額擴增，且授信品質尚佳，不過，短支長情形依然存在，流動性風險上升。