電子股領漲台股週線收紅 市值增5000億元站穩31兆關卡

台股今 (31) 日在電子股領軍反攻下，大漲 115 點收在 10498.49 點，成功收復年線，周線順利收紅但月線仍翻黑，加權指數周漲 1.65%、市值增加 5088.22 億元，上市公司市值站穩 31 兆元關卡，達 31.71 兆元。

蘋概三王股價同步回神，帶領電子股群起領漲，本週資金主要由內資撐盤，並往傳產類股避險，觀察各類股，汽車族群表現相對強勢，單週上漲 3.94%，造紙類股相對疲弱，單週跌幅僅 0.81%，平盤震盪整理。

回顧 5 月台股，月初自美中貿易戰開打以來，台股淪為外資提款機，遭外資大舉賣超 1,424.8 億元，連續 17 個交易日賣超，平了史上第 2 長賣超紀錄。

為抵禦外資賣壓攻擊，包括勞退與退撫等政府基金 5 月以來積極在場邊待命，瞄準基本面佳、股價遭錯殺的個股逢低布局，扮演先遣部隊的巴大官股行庫本月也積極進場穩盤，統計本月官股行庫共斥資 153 億元進場低接，成為穩定台股的重要支撐。

根據證交所統計，今年以來，集中市場總成交金額為 11.84 兆，市場日平均成交金額為 1154.61 億元，股票成交量週轉率為 28.42%, 股票日平均成交量週轉率為 0.30%。

截至本周五 (31 日) 上市公司市場總值為 31.71 兆，較上週市值 31.2 兆增加 5,088.22 億元，增幅約為 1.63%。