4月M1B年增率創近5年最高 央行：市場資金充沛

台灣央行今 (24) 日公布 4 月金融情況，4 月 M1B 和 M2 年增率分別上升到 7.65% 和 3.17%，黃金交叉差距較上月持續擴大至 3.94 個百分點，創 2014 年 2 月以來最大差距，而 M1B 年增率 7.65% 也是 2014 年 8 月以來新高，央行指出，市場資金相當充沛。

央行強調，即便 5 月以來外資明顯匯出，不過，整體金融體系資金相當充沛，截至 4 月，M1B 水位達 18 兆元，M2 也有 45 兆元，同時，台灣金融體系也相對其他穩健、波動較小。

央行說明，4 月 M1B 和 M2 年增率均上升主要受資金流入影響，其中，M1B 年增率攀升至近 6 年來高點，是因 4 月股市交易活絡，加上外匯存款和活期性存款增加比較多所致，而 M2 較去年同期成長，主要是 4 月外資持續呈現淨匯入達 37.5 億美元。

而 4 月底外匯存款來到 5 兆 8476 億元，是因企業貨款匯入，加上銀行推出高利外幣存款，也吸引部分資金投入。

央行進一步指出，現在企業資金調度都快，可以靈活轉換，M1B 和 M2 之間的分際已不是很明顯 。

另一方面，代表散戶指標的證券劃撥存款餘額，4 月底來到 1 兆 8807 億元，月增 524 億元，創歷史新高，反映 4 月股市的活絡。