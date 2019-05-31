【華冠投顧】台股大漲+115點!可惜量能不足!下週台股看法內文分享!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、4994 傳奇、3535 晶彩科、1476 儒鴻

台股盤勢分析:

尋找箱頂

大魔王『台積電』止穩轉下，台股『逆風高飛』!! 加權指數早盤小漲 + 3 點開出後，一度由在墨西哥貿易戰下，指數由紅翻黑；不過，低檔買盤持續加溫，指數震盪走高，終場大漲 + 115 點作收，收在 10498 點，成交量 1240 億。

從『攻擊才是最好的防守』到昨天『島狀反轉』，台北股市這顆『壓縮的小皮球』，持續展開『報復性強彈』。只是今天雖然在技術面沒有出現『島狀反轉』，但是在美股期貨盤盤前重挫 200 點下；加權指數一路從黑盤拉到大漲 + 115 點，也讓三大法人同步回心轉意，合計買超 + 30 億。這樣的表態… 基本上跟『島狀反轉』算是異曲同工!!

不過，今天的長紅量能略為不足；因此，研判六月台股會是一個『箱型區間』的震盪格局。短線可望完成『重返季線』任務，但更精確來看… 下星期多頭任務是『找尋箱頂』，而接下盤勢就是在本周低點，和下星期高點『箱型整理』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3406 玉晶光、8016 矽創、3105 穩懋、6230 超眾、2454 聯發科… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

4414 如興、1909 榮成、3231 緯創、3083 網龍、1477 聚陽、8462 柏文… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。