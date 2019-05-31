【永豐期貨】台指選擇權盤後－外資終於止賣 但美股技術面翻空 留意台股月線反壓

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 90 點至 10455 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 43.49 點，電子期逆價差擴至 - 1.41 點，金融期逆價差擴至 - 5.25 點。現貨部分，三大法人買超 31.62 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2753 口至 13972 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 178 口至 44170 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1692 口至 12613 口。

美股周四四大指數集體反彈小漲作收，但收盤後川普推文表示將於 6/10 針對墨西哥進口商品課徵 5% 關稅，關稅人再出招也引發了亞洲早盤美股電子盤全面重挫近 1%。亞股早盤反映美股電子盤重挫日韓股市同步開低，台指期早盤同步開低後卻逆勢拉高，隨著早盤傳出中國商務部聲明並不會針對蘋果採取制裁措施，現貨開盤後蘋概三王全面開高且隨著買盤加溫一路走高，華為概念股也受到近期利空消息暫歇連二日出現強彈，光學類股更在大立光大漲超過 5% 帶動下族群全面走揚，加上 IC 設計類股也在聯發科漲 5% 領軍下同步轉強，電子指數盤中漲幅逼近 2% 帶動加權指數盤中大漲超過百點，加上本周仍有勞退基金撥款入市也推升盤中權值股買盤持續加溫，且近期弱勢的台幣匯率盤中一度轉升，資金買盤推動台股周五獨強於亞股。櫃買指數也在前三大權重股漲幅超過 5% 帶動下收漲 1.29%，加權指數終場以 10,498.49 點作收，上漲 115.5 點，成交量 1,237.96 億元。技術面來看，周五指數日 K 連三紅並一舉站上年線支撐，且日 KD 指標低檔黃金交叉持續向 50 靠攏，MACD 指標也有望出現黃金交叉，指數短線浮現跌深反彈契機，但美股技術面翻空仍不利下周台股反彈空間，建議短線可在半年線與月線間來回操作因應。

選擇權分析

週選擇權 OI 最大量區由 10300~10450 擴至 10300~10500 點，上檔壓力上移，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.09 升至 1.17，反應籌碼面為偏多架構。兩項選擇權指標都偏向正面，不過須留意 VIX 指數反倒小幅上升 0.32 至 16.01，顯示仍有部分避險情緒存在。 (永豐期貨研調)



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