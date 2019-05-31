【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

川普於美股盤後宣布自６月 10 日開始，對所有墨西哥輸入美國的商品加徵 5% 關稅，加上中國公布官方製造業 PMI 再度下滑至 49.4，雖然對投資人信心造成衝擊，不過週五台股電子類股再度發熱，大立光強漲逾 5% 領軍蘋概股，同時台積電也有近 2% 漲幅，配合金融股也表現強勢，指數收盤大漲 1.11%。

《國際金融市場焦點分析》

在市場擔憂美中雙方貿易僵局持續之際，川普於週四美股盤後宣布自６月 10 日開始，對所有墨西哥輸入美國的商品加徵 5% 關稅，加上中國公布官方製造業 PMI 再度下滑至 49.4，週五中國兩市三大指數全面低開，隨後再次新股、稀土及油服板塊走強下，指數拉升翻紅，不過權重股包括金融及白酒板塊表現萎靡，資金傾向觀望謹慎，午後僅次新股維持活躍，其他題材板塊紛紛回落，衝擊各指數同步收黑。

《國際商品市場焦點分析》

美國長短天期公債利差出現倒掛，市場對於經濟衰退擔憂出現升溫，加上昨日美國 EIA 公佈原油庫存數據為減少 28.2 萬桶，低於市場預期的減少 136 萬桶，汽油庫存則增加 220.4 萬桶，大幅高於市場預估的減少 80 萬桶，顯示目前美國原油庫存及汽油庫存供需狀況持續出現上揚，打壓原油市場風險偏好，導致輕原油期貨及布侖特原油期貨同步重挫超過 3.5%。

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