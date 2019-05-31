大成擴充亞洲投資規模 合作開發疫苗年底問市將打國際盃

大成 (1210-TW) 今 (31) 日召開股東會，董事長韓家宇指出，大成持續在台灣、中國與東南亞市場深耕布局，旗下萬能生醫開出首支符合 GMP 標準的動物用疫苗，預計今年底問世，目標要打國際盃。

大成旗下萬能生醫，生產第一支符合 GMP 標準的動物疫苗，長期將對大成獲利有實質挹注效果，韓家宇說，大成在台灣投資案很多，2018 年 11 月與畜衛所簽訂合作備忘錄，預期第一支動物疫苗將在今年底問世，並非要馬上獲利，但對公司將有重要貢獻，開發動物疫苗的目標要打國際盃，由於各國申請證照都需要時間，短期內不會立即貢獻獲利，但長期將成重要的動能。

韓家宇指出，近期全球經濟表現不太好，美中貿易占很大因素，但對大成並未造成太大影響，只是消息面偏空，影響肉品價格，去年每股純益 2.75 元略低於上一年 3.06 元，主要在於 2017 及 2018 年兩年肉品報價差異的影響。

目前大成包括台灣、大陸及東南亞都在發展中，集團 60 週年時和日本簽訂了框架協議，有更成熟的發展將對外發布，另外，看好東南亞市場，緬甸飼料廠已經投產，未來緬甸市場有高度發展性，東南亞將是重點發展區。

大成今天股東會中並通過每股配發 2 元股利，包括 1.5 元現金股利、0.5 元股票股利。