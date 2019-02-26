大成擴大投資 加碼逾9億元為國成麵粉取得土地資產

大成 (1210-TW) 看好台灣食品業發展，除投資 24 億元在嘉義馬稠後產業園區興建全新食品工廠，未來將主要產品以雞、豬加工品類為主，也對於轉投資國成麵粉加碼，取得現有生產使用的土地廠房及設備，總計新增投資達 15.71 億元。

大成今日在交易所發布重大訊息指出，持股 55% 的子公司國成麵粉，將由大成及國成麵粉共同出資 15.71 億元，取得現有生產使用的土地、廠房及設備，其中大成將另出資 9.17 億元，購入桃園楊梅段目前由國成麵粉使用中的生產用土地 8955 坪，另由國成麵粉出資 6.74 億元，買下 6060 坪的生產用土地及 3374 坪的現有生產中廠房，也就是國成麵粉將現有租用運用中的土地及廠房，透過本身的資金及大股東大成的投資，將資產買下。

同時，大成此次加碼買下的國成麵粉營業用土地、廠房資產，交易對象為持有國成麵粉 45% 股權的國豐實業，而國豐實業的代表人陶傳正，也為大成的獨立董事。

大成董事長特助周叔恆指出，國成麵粉為大成的高雄楠梓廠遭徵收後，北上與國豐實業合資的麵粉廠，由大成持股 55%，國豐持股 45%，成立已 10 年，目前日產麵粉 390 公噸，仍有後續的發展計畫將執行。