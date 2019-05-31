台股盤中─開低走高站上年線支撐 台積電貢獻一半漲點

台股今 (31) 日收周線和月線，月線確定將收黑，但周線可望終結連 3 黑，加權指數早盤一度下跌逾 10 點，但隨後越走越高，最多漲 96 點，一口氣收復年線 10417 點支撐，主要是因電子權值股買盤轉強，鴻海和台積電漲幅均逾 1.5%，大立光甚至漲超過 4.5%，盤中台積電貢獻大盤漲點一度逼近 50 點。

受到大立光反彈帶動，二線光學鏡頭廠買盤再度轉強，成為盤面上最強勢的族群，聯一光漲超過半根停板，玉晶光漲 4%，先進光和亞光漲 2% 上下，佳凌、今國光和新鉅科也有 1.5% 左右漲幅。

鈺創宣布間接打入蘋果供應鏈也開始進入臉書供應鏈，預計今年第 2 季開始出貨，今日股價強勢飆上漲停，IC 設計相關業者有部分開始轉強，祥碩續漲半根停板，創惟漲逾 2%。

手機零組件相關廠商則略見低檔反彈，矽創漲超過 4%，聯詠、燿華、凌巨和位速漲 2% 左右，美律、華通、洋華、TPK-KY 和毅嘉等有 1% 以上漲幅。

台股今日領先主要亞股強勢反彈，盤中大漲超過 0.8%，主要是因權值股買盤轉強，大立光大漲超過 3.5%，廣達、南亞科、友達、日月光投控和聯發科漲逾 2%，而台積電漲近 2%，國巨、群創、研華漲超過 1%。

同時，非電權值股包括統一、台灣高鐵、遠傳、中鋼、中信金、台新金、南亞、中壽、台化、台塑化、華南金、國泰金等均穩在盤上。

元大投顧指出，接下來觀察重點在於電子股在不少的利空下，能否開始量縮止穩，量縮除代表籌碼穩定外，也代表對利空的敏感度降低，同時觀察嘉全指數能否重新站穩 5 日和 10 日均線之上並帶動均線上揚。

由於指數短線跌幅已大，元大投顧提醒，此時不宜再過度追空，持股與其殺低不如利用反彈來減碼換股，可留意包括高殖利率、法人鎖碼和下半年業績成長題材等方向。