〈每日外資外匯觀點〉投資人過度樂觀後 終於意識到美中貿易是「長期戰」

受到經濟成長疑慮及貿易緊張局勢的影響，周三美股再度大跌，美元則在避險情緒推動下進一步站上 98 關卡。周四市場關將注美國公布 GDP 數據及聯準會副主席克拉里達 (Richard Clarida) 的談話，預期將再度引發美元大幅震盪。

10 年期美債殖利率昨天來到 2017 年 9 月以來新低，美元兌各主要貨幣出現上漲；隨後特別檢察官穆勒發布他無法就美國總統川普是否妨礙司法做出結論，並宣布辭職後，美元進一步上漲。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

FTSE Russell 全球市場研究董事總經理 Alec Young 表示，貿易緊張局勢升級的可能性升高，短期內解決的可能性降低，投資人在歷經幾個月的過度樂觀後，終於意識到中美貿易問題不可能快速解決。

美國第一季 GDP 修正值將在今天公布，彭博經濟學家預期增幅可能略微下修。強勁的整體經濟成長和剔除庫存、淨出口的 GDP 形成巨大反差，這種情況將會持續。

除了美國 GDP 數據之外，投資人今日還將關注美國其他重要經濟數據，包括初請失業金和 NAR 季調後成屋簽約銷售指數。

對於美元走勢，FXStreet 撰文指出，美國近期糟糕的經濟數據引發了人們對未來幾個月美國經濟出現技術性衰退可能性的新擔憂，並在一定程度上嚇退了美元多頭。

儘管如此，考慮到海外市場疲軟、美元的避險吸引力、美國對 G10 貨幣的殖利率利差以及美元作為全球儲備貨幣的地位，美元指數的跌勢仍有限。