新台幣5月跌幅料為3年多最大 分析師持續看貶

據《彭博》報導，新台幣本月料創逾 3 年以來最大的單月跌幅，更糟的是，貶勢可能還未結束。

分析師預期，由於美中貿易戰波及科技領域，造成外資撤退，加上季節性的股利支付與人民幣、韓元疲軟引發的比價效應，新台幣可能面臨更大的拋售壓力。

外資本月匯出 37 億美元

上個月之前，外資持續流入台灣，但貿易戰局勢轉壞之後，外資迅速流出約 37 億美元，速度為亞洲各市場之最。這使得新台幣本月以來已下挫 2.3%，至近兩年的低點，而台灣加權指數挫 5.3%，也是去年 10 月以來單月最多。

新台幣貶幅寫逾 3 年最大 (圖表取自彭博)

瑞穗銀行策略師張建表示，由於美中貿易緊張關係加劇，並擴大及科技領域，新台幣可能無法立刻脫險。外資持續減碼科技股，讓台股受壓，也打擊了新台幣。

新台幣兌美元週四收收 31.610，目前全月表現在亞洲排名倒數第 3，本月勢將寫 2015 年 8 月以來最大的單月跌幅。

摩根投信環球市場策略師林雅慧認為，如果美國對中國進口產品徵收更多關稅，台灣經濟將受到更大影響。華盛頓本月增加對中國進口 2000 億美元的關稅至 25%，並威脅對另外 3250 億美元商品也課關稅。

林雅慧認為，外資 6 月可能還會再賣台股，但速度可望放慢。

股利發放是另一個需觀察的現象，每年 7-8 月正是台灣企業股利發放旺季。台積電 (2330-TW) 預計發放高達 8 元的股利，鑑於外資持有 78% 的股份，外資有可能在拿到股利後將錢匯出。

第 3 季可能觸及 32？

馬來亞銀行資深外匯策略分析師黃經隆認為，新台幣後續的表現，還要看川普與習近平在 6 月底的 G-20 峰會的情況，在那之前恐怕還會持續震盪，預計第二季底和第三季底匯價預估均為 31.80。

三菱日聯銀行全球市場研究東亞主管 Cliff Tan 則認為，在全球股市普遍走弱之際，台股將受影響，預計下個月底，新台幣可能會跌至 31.75，不排除第三季跌至 32 元兌 1 美元。