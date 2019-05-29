〈每日外資外匯觀點〉美元多頭走勢不變 力圖恢復上周失地

美國經濟諮商會 (Conference Board) 周二發布的 5 月消費者信心指數，意外地由 4 月的 129.2 跳升到 134.1，遠高於彭博社調查經濟學家們所預期的 130，來到近半年新高，在經濟數據強勁的激勵下，美元指數一度逼近 98 整數關卡。

周三亞洲盤早盤，美國財政部公布半年度匯率政策報告，備受投資人關注；同時中美貿易緊張局勢進一步升溫，在避險需求下，美元走勢獲提振，美元指數維持在 97.9 之上。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

FXStreet 網站分析師 Flavio Tosti 撰文指出，美元指數逼近 98，主要受避險情緒帶動，從技術面來看，美元位於所有均線之上，仍處於多頭走勢，目前正在收復上周失地。

Brandywine Global 的資金經理 Richard Lawrence 則認為，隨著美國總統川普在保護美國消費者利益的壓力下，與中國達成貿易協議的可能性升高，美元漲勢可能即將結束，該基金放空美元，並買入部分在貿易戰中重跌的澳元等資產。

美元上周四攀升至今年高點，正值美國警告要提高關稅，並將中國手機大廠華為列入黑名單之一，Brandywine Global 認為，川普再次顯現敵意，可能是為了在明年美國大選爭取保守派選民支持，而故作姿態，基於價值投資，正試圖購買估值遭打折的資產。