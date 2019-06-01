〈分析〉中國BATJW資本支出迎寒風 何時有轉機？

鉅亨網編輯江泰傑 2019年6月1號10點30分

科技業寒風席捲全球，即使過去積極擴張的中國科技大廠，也抵擋不了這波科技業修正的衝擊。今年第一季 BATJW (百度、阿里、騰訊、京東、網易) 的資本支出總額為 154.1 億元人民幣，漲幅從去年同期年增 159% 驟降至衰退 23%。

在這五家公司中只有百度一家公司資本支出還呈現年增 49%，其餘四家公司都出現縮衣節食的情境，其中以京東減幅最大高達 74%，網易則為衰退 37%，騰訊下滑 29%，及阿里下跌 9%。

(資料來源: 各公司財報)BATJW 季度資本支出變化；單位: 億人民幣

從上圖也可以看出，BATJW 的資本支出總額在去年第三季達到頂點，金額約人民幣 300 億元，之後連續兩季出現下滑。而 YOY 變化則是出現連續三個季度下滑。

其中，阿里、騰訊、網易分別在去年第四季與今年第一季，連續兩個季度出現負成長，這五家中國科技大廠中只有百度是唯一一家從 2018 年第一季開始，每一季都能維持資本支出正成長的公司。

當然不光只有中國科技大廠受到不景氣的影響，美國知名的 FAAMG (FaceBook、Apple、Amazon、Microsoft、Google) 同樣也採取保守態度。今年第一季谷歌資本支出達 46.4 億美元，在美中科技龍頭中排名第一，但跟去年同期相比也下滑 36%。而 FAAMG 在今年第一季資本支出唯二出現成長的就是臉書與亞馬遜，成長率分別達 36% 及 6%。

(資料來源: 各公司財報) 今年第一季美中主要科技公司資本支出比較；單位: 億美元

如果從資本支出占收入比率來看，第一季美中科技大廠以臉書的比例最高，達 25%，是排名第二的谷歌約兩倍，至於 BATJW 中則以百度最高，達 12%。

資料來源: 各公司財報

雖然中國重要科技大廠在第一季開局沒有令業界振奮的消息，不過在這些企業公布第一季季報後，彭博仍看好今年度 BATJW 的資本支出會比去年呈現雙位數的成長，即使數據已較一個月前下修 3%。這也意味著今年第一季負增長和第二季的不確定性，有機會在下半年得到改善的空間。

資料來源: 彭博, 鉅亨網製表

若下半年這些科技大廠重新開始大力投資，將可為伺服器、半導體、記憶體等電子零組件供應鏈帶來好消息。