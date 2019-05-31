美股盤後 — 美中接連放話 華爾街自拋售後回穩 四大指數小幅收漲

週四 (30 日) 美中貿易戰緊張局勢再度白熱化，雙方喊話不斷，中國指責美國赤裸裸的經濟恐怖主義，美國總統川普預告，關稅正讓中國成為一個非常弱化的國家，市場情緒低迷，但隨著技術性反彈、財報利多消息激勵，美股四大指數週四小幅收漲。

週四 (30 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上揚 43.47 點，或 0.17%，收 25169.88 點。

那斯達克指數上揚 20.41 點，或 0.27%，收 7567.72 點。

標普 500 指數上揚 5.84 點，或 0.21%，收 2788.86 點。

費城半導體指數上楊 9.72 點，或 0.74%，收 1315.29 點。

標普 11 個板塊中，7 大板塊收漲，房地產、資訊科技、醫療保健領漲、能源股領跌。(圖片：finviz)

尖牙股 (FAANG) 僅亞馬遜下跌。蘋果 (AAPL-US) 上揚 0.52%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 0.13%；Netflix (NFLX-US) 上揚 0.76%；臉書 (FB-US) 上揚 0.45%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.16%。

蘋果 iPad 在 EMEA (歐洲、中東與非洲) 市場大獲全勝，根據市場調查機構 IDC 最新研究發現，蘋果第一季擠下三星，iPad 平板裝置發貨量增至 231.4 萬部。

半導體類股漲跌互見，AMD (AMD-US) 下跌 0.21%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.76%；美光 (MU-US) 上揚 0.090%；賽靈思 (XLNX-US) 上揚 1.74%；高通 (QCOM-US) 上揚 1.26%；德州儀器 (TXN-US) 上揚 1.24%；英特爾 (INTC-US) 上揚 1.13%。

美債殖利率持續下滑，銀行股持續受挫。花旗 (C-US) 下跌 0.16%；摩根士丹利 (MS-US) 下跌 0.85%；高盛 (GS-US) 下跌 0.36%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 2.13%。

美國銀行表示，本季交易營收可能會下降 10%，花旗也警示營收下降。

台股 ADR 氣勢如虹。聯電 ADR (UMC-US) 上揚 1.54%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 0.90%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.51%；友達 ADR (AUO-US) 上揚 0.35%；日月光 ADR (ASX-US) 持平。

企業消息

由於優於預期的財報業績，零售類股週四反彈，美國廉價零售商 Dollar Tree (DLTR-US) 上揚 3.14%，達樂 Dollar General (DG-US) 上揚 7.16%。

超越肉類 (BYND-US) 正在縮小與傳統肉類供應商的市值差距，該公司股價週四上揚 1.12%，自 5 月初首次公開募股 (IPO) 以來，其股票已飆升 300%。

華爾街分析

週四中國外交部副部長張漢暉表示，美國的貿易制裁和關稅加徵行為，是「赤裸裸的經濟恐怖主義、經濟沙文主義和經濟霸凌主義。中國商務部發言人高峰週四 (30 日) 亦表示，美方釋出的訊息前後矛盾，「讓人不得不對達成協議的誠意表示懷疑」。

自稱「關稅人」的美國總統川普週四 (30 日) 還就美中議題發表談話，他表示，關稅正讓中國成為一個非常弱化的國家。此外，川普亦無視關稅連鎖效應，稱美國物價幾乎沒有上漲。

Event Shares 投資長 Ben Phillipsl 表示：「經過幾天的下跌、下跌、下跌，市場通常需要集體喘口氣，回穩股價和重新評估風險。」

Ben Phillipsl 表示：「市場意識到我們沒有得到真正清晰的資訊，而且有很多噪音，僅為此做好準備。」

標普 500 指數本月下跌超過 5%，仍然低於 2800 點關鍵水位，有可能發布今年首個負值的月份。

美國牛頓顧問公司 創辦人兼總經理 Mark Newton 在一份報告中指出，市場沒有充分的觸底跡象，然而，這一切都需要時間。在那之前，下跌應該還需要 3 至 5 個交易日，2722 至 2735 點區間對標普具有重要意義。然而，收於 2800 點 以上將是值得仔細觀察的。

經濟數據方面，美國第一季實際 GDP 修正值 3.1%，略高於預期 3.1%。