蘋果神救援！今年Apple Watch可望採用日本JDI面版

根據外媒報導，日本經營重建中的中小型液晶面板廠 JDI(6740-JP)，在過去為了建設面板製造工廠，向美國蘋果 (AAPL-US) 借了大筆款項。根據今 (31) 日的日經新聞報導內容指出，蘋果方面決定在今後的 2 年時間，願意讓 JDI 在部分的借款上，將清償時間向後拉長。

相關利多消息帶動 JDI 今天開盤大漲，漲幅一度達 36%，至東京時間 11:20，仍維持 25% 左右漲幅。

(圖片：Investing.com)

據了解，在截至 2019 年 3 月底止，JDI 尚未償還給蘋果的金額超過 1000 億日圓。一般認為，JDI 在過去每 3 個月會向蘋果償還逾 50 億日圓的款項。若消息屬實，未來 JDI 在資金的運作上也將得到改善。

對蘋果而言，JDI 是最大的面板供應商。在 2019 年內，蘋果很有可能開始向 JDI 採購智慧型手錶的 OLED 面板。而蘋果為了確保供應鏈方面的穩定，向 JDI 進行支援的動作也就不難理解。而雙方之間，也正朝著增加訂單數量的方向，來進行協議。

此外，台陸聯盟日前通知 JDI，將在 6 月 14 日前，就出資問題作出最後決定。而在 7 月之後，JDI 也將召開臨時股東大會，就接受台陸聯盟金援及新的經營體制作出表決，希望在年底前完成相關資金的取得作業。

另外，由於智慧型手機用面板的市場價格波動過大，JDI 也考慮在 9 月底前，讓智慧型手機面板部門進行獨立。希望透過此舉，減少在目前公司主力，車用面板方面風險發生的機率。

除此之外，JDI 在昨 (30) 日宣布，將接受最大股東 INCJ 的追加金援。JDI 將把持有的 JOLED 股票讓渡給 INCJ，藉此抵銷近 450 億日圓的借款。還有在 INCJ 所持有的債權方面，原本有 750 億日圓將成為轉換型優先股，其金額也將擴大到 1020 億日圓。

在這回的出資協議上，隨然 JDI 已看似安穩。但如果 JDI 的業績再度惡化，台陸聯盟也可能再度改變心意。此外，隨著美中貿易戰不斷升溫，美國外國投資委員會 CFIUS 將如何看待台陸聯盟的投資案，都是不可忽視的焦點。