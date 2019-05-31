美副總統彭斯：努力推動國會審議 趕今夏批准美加墨貿易協議

在墨西哥和加拿大均示意準備好啟動審批程序後，美國副總統彭斯 (Mike Pence) 週四 (30 日) 表示，他正努力推動國會在今年夏季批准新北美貿易協議。

彭斯是讓美國、墨西哥、加拿大協議 (USMCA) 獲國會批准的關鍵人物，他在渥太華會晤加拿大總理特魯多(Justin Trudeau) 時發表了上述言論。

該協議於去年簽署，旨在取代現行的北美自由貿易協定 (NAFTA)，但目前該協議尚未通過任一國家的審核。

加拿大週三正式開始這一過程，而墨西哥總統 Andres Manuel Lopez Obrador 週四宣布，政府有意將該協議送交國會審議。

與中國的緊張局勢

由於加拿大先前在溫哥華逮捕華為高層孟晚舟，因此捲入中美貿易紛爭。中國隨即逮捕 2 名加拿大男子並指控他們為間諜，且切斷加拿大主要商品的進口。

彭斯表示，「只要知道我們與你們站在一起，為了我們國家和你們國家的安全，以及我們國民的利益。」

彭斯感謝加拿大堅守法治而逮捕孟晚舟，也提到中國逮捕的加拿大公民，「我們將繼續敦促中國釋放加拿大公民，即使我們同時還在處理更大的經濟和結構問題。」

關於釋放加拿大公民一事，6 月底川普和中國領導人習近平將前往日本出席 G20 會議，屆時川普也將與習近平討論此議題。

彭斯和特魯多也討論委內瑞拉的政治危機。彭斯在川普的外交與經濟努力中發揮重要影響，迫使委內瑞拉總統 Nicolas Maduro 失去權力，因為美國和加拿大君支持反對黨領袖 Juan Guaido。

彭斯稱美加政府應合作，讓委內瑞拉總統 Nicolas Maduro 負起責任，同時揭露古巴的「惡劣影響」。特魯多堅稱古巴在委內瑞拉仍扮演相當積極的角色。

特魯多週三時表示，將對彭斯表達他對美國部分女權「倒退」的關切，而他也確實提出。彭斯是一位社會保守派且反對墮胎。

彭斯回應，「這次的談話是很彼此尊重的，朋友間可以有各自不同的意見，但還是朋友。」