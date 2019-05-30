台商持續回流 景碩科技等5家廠商合計投資210億元

台商回流一波接一波，經濟部投資台灣事務所今 (30) 日公布 5 件回台投資案，包括景碩科技、環隆科技、興勤電子、中揚光電與合晶科技，投資金額共計 210 億元，可創造 1136 個就業機會。

根據經濟部統計，今年以來共有 66 家台商申請回台投資並通過審查，投資金額逾 3300 億元，預估可創造 31300 個本國就業機會。

經濟部指出，景碩科技為 IC 載板製造大廠，為因應貿易戰造成的衝擊，決定擴大在台投資，將從桃園與新竹等既有廠區擴建廠房與生產線，投資金額超過 165 億元、可新曾 498 個工作機會。

至於懷環隆科技將在台中南屯工業區擴建廠房並增加資通訊生產線，擴大發展自動化與智能化產線，投資金額逾 9 億元，可創造 164 個本國就業機會。

中揚光電也計畫將產銷重心移回位於台中南屯工業區的總部，預計投資 7.7 億元，擴建模造製造與鏡頭組裝等產業，預計可創造 198 個就業機會。

興勤電子為全球第一大壓敏電阻廠，受到美中貿易戰以及部分終端客戶陸續將生產線轉回台灣，因此計畫斥資 15.8 億元在高雄楠梓加工出口區建置新廠房，布局車用電子與 5G 等產業，預估可新增 250 個就業機會。

合晶科技為矽晶圓產業，是全球第六大半導體矽晶圓廠，客戶主要以整合元件製造商 (IDM) 與晶圓代工 (foundry) 為主，預計斥資 11.66 億元，在桃園龍潭興建二期長晶製造與研發中心，進行汽車電子與物聯網應用所需的低阻材料，預計將招募 26 名高階技術人才。