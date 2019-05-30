外資在台股連17賣 5月來賣超金額已高達1470億元

台北股市今 (30) 日收盤上漲 81.21 點，收在 10382.99 點，成交值 957.22 億元，但外資賣超動作未止，今天外資持續賣超台股，賣 37.03 億元，已連賣 17 個交易日，累計 5 月以來，外資賣超金額已達 1470 億元。

台股今日自營商賣超 4.34 億元，投信買超 3.38 億元，外資及陸資賣超 37.03 億元，三大法人合計賣超 37.99 億元；期貨市場淨多單減碼 865 口，未平倉合約口數為 44348 口。

外資今日買超較多個股為永豐金、中壽、華南金、台泥、亞泥、玉山金、第一金、上海商銀、華通、聯電；外資今天賣超較多的個股為欣興、群創、鴻海、台積電、中鋼、華新科、長榮海、國泰金、友達、京元電。

投信今天買超較多的個股為東元、仁寶、中華電、友達、聯發科、亞泥、漢翔、台灣大、復盛應用、健鼎；投信今天賣超較多的個股為長榮航、臻鼎 - KY、欣興、台泥、正崴、致伸、永冠 - KY、同欣電、聯詠、美律、興富發。

自營商今天買超較多個股為旺宏、南亞科、彩晶、兆豐金、仁寶、友達、大同、長榮航、華固、台泥；自營商今天賣超較多的個股為長榮、聯合再生、遠東新、玉晶光、TPK-KY、中工、冠德、聯電、開發金、東元。

證券分析師張陳浩指出，美中貿易戰已成為持久戰，全球經濟衰退隱憂不斷，對台灣電子股影響仍難以評估，台股今天無量上漲，應以大盤跌深後的反彈看待。