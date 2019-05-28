〈台北國際電腦展〉施振榮：貿易戰對台廠短期影響較劇烈 台商回流政府應處理好配套

台北國際電腦展 COMPUTEX 今 (28) 日正式登場，宏碁 (2353-TW) 創辦人施振榮被媒體問到對美中貿易戰的看法，他表示，由於美中之間的摩擦，全球產業正在尋找最佳化的生態進行移動，強調這是必然的結果，短期內對廠商影響劇烈，但長期來看還好，而台商回流，政府應將包含勞工、水電、土地乃至政策等問題處理好。

施振榮表示，現在宏碁的經營團隊，是要把 ACER 這個品牌的價值提高，要以不斷創新的模式，在新的市場領域創造價值，並盡量以用戶為中心，這次電腦展，針對設計者推出全新品牌 ConceptD、電競品牌 Predator ，都是朝這個方向努力，在國際上也已經看到部分成果，對台灣品牌在國際上有正面影響。

而面對近期因美中貿易戰，部分廠商回台投資，施振榮表示，當年因為勞工不足，導致許多廠商不得不把工廠移到海外，現在因為貿易戰影響促使台商回流，對台灣而言這是好事，但也呼籲政府，應該要把勞工供給需求、水電、土地、政策問題處理好。

施振榮更進一步提到，經濟就是供需不斷的調整然後達成平衡，為了競爭會有各種手段，包括台商現在將高單價產品移回台灣生產等，而台商回流競爭者條件其實差不多，這將是良性的競爭，對於整個生態鏈、價值鏈都會提升。

至於美中貿易戰的關稅問題，施振榮表示，產業在關稅問題下必然會因應與調整，只是關稅由誰買單，是供應商還是消費者，目前還不確定，但目前電腦供應商多數是台廠，成本已經無法再降了，恐怕得由美國消費者承擔。

面對全球經濟的不確定性，施振榮再次強調，台灣產業最大的特色就是彈性大、速度快，這是台灣產業立足世界的優勢，尤其是在現在市場劇烈變化的情況下，台商將更具有優勢。