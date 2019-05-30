鴻海股東會前自辦首次法說 5董事候選人出席聚焦五大重點

鴻海 (2317-TW) 今 (30) 日宣布，將於 6 月 11 日召開法說，這也是鴻海成立 45 年以來，首場自辦法說會，將由鴻海 5 位董事長候選人聯合主持，預計新任董事長人選、未來經營小組運作模式、美中貿易戰下蘋果及華為等大客戶訂單情形、各事業群營運方針、半導體布局等，都將成為市場關注焦點。

鴻海今日晚間發出訊息，預告將在 6 月 11 日下午於土城總部召開實體法說、並在當天晚間召開電話法說，預計將由董事長郭台銘外的 5 位董事候選人，劉揚偉、呂芳銘、盧松青、戴正吳、李傑聯合主持。

近來美中貿易戰越打越烈，美國總統川普醞釀啟動下一波加稅行動，中國製造銷美的 iPhone 恐面臨 25% 關稅，加上華為遭圍堵，鴻海該如何因應，以及蘋果、華為 2 大客戶訂單狀況等，牽動營運的核心將成焦點。

此外，郭董宣布參選後，表態將淡出鴻海營運，「將個人色彩降至最低」，同時會讓大家看到「新的治理模式」，但他遲遲未證實新董事長人選、以及新經營團隊的運作方式，或許可望在此次法說會上得到解答。

至於 5 位董事候選掌管的事業群，未來該如何合作發揮最大綜效，以及郭台銘念茲在茲的「半導體自己做」的進度，也將是市場關注的重點。

不過鴻海 6 月 21 日就將召開股東常會，趕在股東會前，召開首次自辦法說，還是一次舉辦 2 場，新經營隊團隊宣示正式接手營運意味濃厚，鴻海則表示，期望藉由法說會，讓投資法人瞭解鴻海之競爭利基及未來發展計畫。