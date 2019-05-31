陸科創版上路 券商股可望受惠

中美貿易戰火延燒到科技產業，華為遭到美國大舉封殺，這也加速了中國扶植科技關鍵戰略產業的決心。法人認為，有中國那斯達克之稱的科創版，在中國官方大力扶持下，已經引起新創產業與證券商間高度關注，可望提振陸股信心。而富時 A50 指數聚焦流通市值前 50 大的 A 股公司，其中包含中信證券、國泰君安等大型券商，在科創版推動過程中，券商股亦可望明顯受惠，帶動指數。

近日美中貿易戰訊息較為淡化，但仍未見明朗，使陸股昨 (5/30) 日開低，接近尾盤時跌幅收窄。上綜指數終場小跌 0.31%，代表大型藍籌股的富時中國 A50 指數下跌 0.53%，最新指數報 12,794 點。今 (5/31) 日早盤截至 10 點，A50 指數呈現反彈約 0.5%，指數來到 12,820 點左右。

觀察自四月底，美中衝突情況拉高後，後續並出現「華為禁令」，市場利空頻傳，但主要陸股指數確未見明顯破低，上證綜指、A50 皆守住半年線，A50 指數更明顯守於今年三月份的兩次回檔低點之上。

上海證券交易所表示，將於 6 月 5 日召開科創版上市委第 1 次審議會議，審議深圳微芯生物科技、安集微電子科技、蘇州天準科技等企業發行上市申請，顯示距離科創版正式上路的時間已更加接近。根據流程，科創版的發行上市審核要經過受理、審核問詢、上市委審議、證監會註冊及發行上市等五個環節。截至 5 月 28 日止，共有 112 家企業申請，34 家券商擔任保薦機構，在官方高度重視下，科創版已在新創產業與證券商間引起高度關注。

國泰中國 A50 正 2 (00655L) ETF 經理游日傑表示，在中美貿易戰演變成科技戰之下，中國官方更加了解到掌握科技技術與關鍵零組件的重要性，而科創版的設立，目的正是為扶植包含半導體、能源、生物科技等關鍵戰略產業，好讓未來技術不至於處處受制於他人。

在官方大力扶持之下，相關產業在籌資與發展上可望如魚得水，對整體股市而言，亦可達到提振信心的效果。而富時 A50 指數聚焦流通市值前 50 大的 A 股公司，其中包含中信證券、國泰君安等大型券商，在科創版推動過程中，券商股亦可望明顯受惠，帶動指數。

整體來說，最新 A50 指數本益比為 10.1 倍，仍低於近 10 年平均數；相較於深圳綜指來看，目前本益比為 34 倍，則仍高於近 10 年均值。故以「價值投資」角度來看，藍籌 A 股更具長線投資機會。投資人可鎖定或換股至國內唯二兩檔追蹤 A50 指數之正向 ETF-- 國泰 A50(00636) 與國泰 A50 正 2(00655L)，精準獲得 A 股中大型「白龍馬股」之投資報酬。