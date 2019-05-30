大摩執行長：美中之間不會爆發全面性貿易戰

貿易戰持續延燒，中美之間協商又是一波三折，市場表現焦慮。大摩 (Morgan Stanley) 執行長認為，貿易戰對中美兩方皆是不利影響，談判需要重新走回正軌。不過，他並不認為美中之間會爆發全面性的貿易戰。

大摩執行長 James Gorman 在接受訪問時表示，並不認為這將演變成一場全面性的貿易戰。「我不確定何時需要以何種種形式的解決方案，但是很明顯，談判代表需要回到談判桌上來解決這個問題。不是解決所有的問題，這將花費數十年，但我們需要讓火車回到正軌。」

在美中貿易緊張局勢持續升級下，全球經濟成長步履蹣跚，美國 10 年期國債收益率下跌，3 個月和 10 年期殖利率之間的利差，已經退回 2007 年的水平。Gorman 表示，有鑑於倒掛的殖利率曲線標示著經濟衰退的預期，令人擔憂，但美國聯準會並沒有達到必須降息的理由。

美債 10 年期減 3 個月期利差 圖片來源：Fred

Gorman 表示：「目前美國聯準會處於中立狀態，我個人認為這是謹慎的。在經濟衰退真正到來的確鑿證據出現前，降息是在虛耗彈藥，而且聯準會並沒有太多的火力。」

針對中國方面，Gorman 較不擔憂經濟放緩的情況，他表示，考量到經濟的整體規模，他對中國保持約 6% 的成長率感到滿意。「中國擁有巨大的儲備、資源和行動意願，這是計劃經濟的好處之一」

而對於股市方面，Gorman 認為，由於對貿易戰的擔憂，金融市場仍然脆弱，但由於中美談判恢復的可能性，以及資產及財富管理等業務有助於抵銷交易的波動性，不太可能出現崩盤的情況。

「概率風險是股市有更多下跌而不是上漲。但幅度不是那麼大，我不認為我們會面臨崩盤。」Gorman 說道。