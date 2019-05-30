川普稱還沒準備好達成貿易協議 陸商務部：不得不懷疑其誠意

根據《彭博社》報導，美國總統川普之前宣稱，中國希望和美國達成貿易協議，但「我們還沒準備好」；對此，中國商務部發言人高峰今 (30) 日回應，美方釋出的訊息前後矛盾，「讓人不得不對其誠意表示懷疑」。

川普本週於訪問日本時指出，美國可「輕鬆且大幅度地」，對中國商品提高關稅，中國希望能和美國達成協議，但「我們還沒準備好」；不過，在未來某個時間點，美中雙方絕對可以談成很棒的貿易協議，這是美方所期待的。

高峰週四於例行記者會回應媒體提問時說，美方近期釋出的資訊前後矛盾，先說可能很快就會達成協議，之後又說還沒準備好，「讓人不得不對其誠意表示懷疑」。

高峰強調，美方不斷升級貿易摩擦，嚴重破壞了磋商的基礎和氛圍，「責任完全在美方」；中方始終認為，合作是唯一正確的選擇，磋商是有底線的，中方在重大原則問題上，決不讓步。

高峰稱，中方對於貿易戰的立場是一貫、明確的，「我們不想打，但也不怕打」，希望美方能糾正錯誤做法，拿出誠意，在平等相待、相互尊重的基礎上，透過合作與協商解決問題，「中美貿易談判能否取得進展，很大程度上，取決於美方的態度和誠意。」

高峰也說，對於美方加徵關稅的「霸凌主義」行徑，中方堅決反對，將進行必要反制。