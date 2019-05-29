商業受政治影響 美國務卿：華為是中國政府的工具

外媒報導稱，美國國務卿龐培歐 (Mike Pompeo) 表示，中國企業與美國不同，其商業行為可能會受政治影響，「華為是中國政府的工具，他們之間有很深的聯繫。」

5 月中旬，美國總統川普簽署行政命令，宣布國家因資訊、通信技術與服務面臨威脅，已進入「緊急狀態」，將授權美國商務部，封殺意圖進入美國市場的「敵意企業」，形同禁止華為向美國企業採購零件，也不准美國企業購買華為設備，導致美中緊張關係加劇。

龐培歐在接受 Fox Business 採訪時指出，美國企業與政府合作的方式，就是遵循相關法令，美國總統不會對任何一家民間企業下指導棋；但是，中國的情況，就不一樣了，「他們是在一套完全不同的規則下運作」。

龐培歐說，「對美國人來說，這可能難以理解，但華為是中國政府的工具，他們之間有很深的聯繫。」

這並非龐培歐首度對華為開炮，他上週才點名華為創辦人任正非，指其宣稱「華為未與中國政府合作」的言論，是在說謊。

對於龐培歐的說法，中國外交部發言人陸慷痛批，美國政客不斷編造各種謊言，試圖誤導美國民眾，現在還試圖煽動意識形態對立，「我們敦促美方，立即停止動用國家力量，對其他國家企業進行打壓、謀取不正當利益、擾亂市場、破壞國際間合作的錯誤行徑。」