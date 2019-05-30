【柏瑞投信】亞高收債「顏值」佳，具中長期價格上漲潛力

中美貿易戰歹戲拖棚，但相較於股匯市的反應劇烈，亞洲債市的表現卻相對淡定。柏瑞投信表示，美國可能最快於 7 月底開始對剩餘 3000 億美元規模的中國進口商品課徵關稅，不過就算真的實施，評估對於亞債企業的財務基本面影響有限。其中，亞洲高收益債因為存續期間較短、殖利率相對較高，中長期而言，還有價格上漲潛力，可趁市場修正時逢回布局。

在投資亞債時，外界經常對中國經濟成長力道和房地產市場有疑慮，不過，柏瑞投資亞洲固定收益部門主管劉曙明（Arthur Lau）表示，中國進入緩步成長將成為新常態，而房市交易量雖已自週期性高點觸頂下滑，但長期需求仍然穩健，庫存量與房價負擔能力均在合理水平。

貿易戰對亞債企業影響低

進一步觀察亞洲債市的表現，中國境內債市違約率雖然有微幅攀升，但仍維持在相對低檔。此外，從摩根大通亞洲信貸指數去分析，指數中的成份企業以內需企業為主，直接受到中美貿易衝突影響之指數成份企業也極少，僅占亞洲發債企業的比重不到 2%，因此影響相當有限，無須過度擔憂。

柏瑞亞太高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人施宜君表示，美國針對中國進口 2000 億美元的商品提高關稅稅率到 25%，今年中國 GDP 將因此減少 0.2%~0.3%，如果再擴大到另外的 3000 億元，中國 GDP 將再減損 0.5%。

然而，目前受關稅提升到 25% 影響的前 10 大中國產業，以科技產業和通訊設備首當其衝，不過其他企業直接影響較小，不致於拖累整體亞債企業的財務。此外，因為調升關稅對美國通膨的影響輕微，不會導致美國升息，反倒是在經濟成長可能停滯的考慮下，將使中美兩國的貨幣政策都有進一步寬鬆的可能，並促使中國加碼財政刺激，亞洲債市反而將因此獲得支撐。

亞高收債殖利率仍具吸引力

從基本面觀察，儘管有中美貿易戰干擾的因素，柏瑞投資亞洲固定收益部門主管劉曙明（Arthur Lau）指出，亞債企業今年違約率料將呈現下降趨勢，可望維持在歷史相對低檔。另一方面，從利率水準來看，亞洲高收益債經存續期間調整後的利率依舊便宜，假使全球利率仍維持在相對低點一段時間，亞高收債將是吸引逐利資金布局的「高顏值」標的之一。

此外，亞高收債的信用體質仍呈現持續好轉的趨勢，而企業槓桿倍數也加速改善、企業盈餘強勁增長，對比相同信評 / 存續期之信用資產，亞高收債的評價面仍相對便宜。而且，現在亞高收債券的殖利率仍在 7.5% 的相對高位，息差（Carry）也具有吸引力，中期而言有機會締造良好的報酬。

再從個別區域的高收益債淨供給量來看，僅有亞洲高收益債近兩年的淨供給呈現正成長，不用擔心供給面不足的技術面問題。柏瑞投信表示，亞高收具備低波動度與高殖利率的特質，有機會隨著貿易戰緩解與資金回補而轉強，不過仍需留心市場波動風險。

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