【統一投信】台股盤整 觀察匯率變化

美中貿易紛爭再擴大，衝擊全球股市，後續走向視美中談判何時有進展而定。統一投信基金管理部副總錢素惠表示，美國調高關稅、祭出華為禁令，台股華為供應鏈受衝擊，由於華為是美國半導體大客戶，也導致美股費城半導體指數 5 月以來走勢偏弱。目前美中關係陷入僵局，美國總統川普表示不急著跟中國達成協議，中國近日則透過官方媒體表示正在 "認真考慮" 限制向美國出口稀土作為反制，貿易戰升級。

華為及蘋果是台股重要的兩大供應鏈，在華為軟硬體供應上皆遭美方抵制下，恐影響華為新手機在海外市場的銷售，5G 發展進度亦可能放緩。此外，市場也擔心中國以蘋果公司做為反制美國的手段，進而影響台廠蘋果供應鏈。雙鏈皆存在不確定性因素下，儘管大盤指數跌勢緩和，但受牽連個股近期跌幅不小。全球最大智慧手機品牌三星可能因美中爭端而受惠，但其供應鏈多為自家韓系廠商，台廠相對少，轉單、補單受惠程度有限。

外資 5 月流出新興市場，對台股持續減碼，但近日賣壓已有收斂。人民幣的貶值、亞幣有貶值壓力、台幣近期貶幅擴大，外資持續匯出，後續觀察台幣與人民幣走勢，牽動外資動向。近期台股投資策略以防衛性操作，資金轉入內需產業，跌時重質，可擇優逢低承接，謹慎換股操作。

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