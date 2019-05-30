〈高鐵股東會〉7月起每周將突破千班創新紀錄 對後市營運「充滿無比信心」

台灣高鐵 (2633-TW) 今 (30) 日召開股東會，董事長江耀宗表示，台灣高鐵 7 月起每周從 997 班增至 1015 班，創營運以來每周首次突破千班的新紀錄，加上推動本土化，有能力透過列車排程優化提高運能，對後市營運「充滿無比信心」。

台灣高鐵產業工會在股東會中發言，台灣高鐵去年稅前盈餘 107 億元，年增 100.3%，各項財務指標創佳績，並將員工酬勞分配提列比例從 1.6% 調高至 2%，值得肯定。

江耀宗說，台灣高鐵逐年提升員工酬勞比例，董事酬勞比例仍維持 0.5%，主要是彰顯董事會肯定員工的努力成果。

台灣高鐵去年全年共開出 52437 班次列車，年增 686 班，年增幅 1.33%，每日雙向發車最高達 162 班，連續假期期間單日雙向最大運能更曾達 202 班次，推升平均座位利用率至 67.01%，較前年再成長 1.85 個百分點。

同時，台灣高鐵去年全年輸運人次達 6396 萬人，年成長 339 萬人次，增幅 5.6%，平均每日運量達 17.5 萬人次，年增 0.9 萬人次，穩定成長中。

在股東會上，江耀宗也向全體股東報告公司治理情形，日前台灣證券交易所公告第 5 屆公司治理評鑑結果，台灣高鐵再度蟬聯排名前 5%，且榮獲「市值 100 億元以上之非金融電子類」上市櫃公司排名前 10%。