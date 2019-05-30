〈房產〉北市新宅開價最低在文山區 但也要月薪24萬元才買得起

據市調機構住展統計，今年截至 5 月 29 日為止，台北市新建案推案量約 1052.7 億元，可售戶數共 2298 戶，依開價計平均每戶總價約 4581 萬元，如以最低價的行政區文山區均價 1957 萬元，也要月薪 24 萬元以才買得起。

住展統計，台北市 12 個行政區中，新建案平均總價 2 名是信義區、大安區；信義區新案每戶平均總價可觀，高達約 1 億元，一次大樂透剛好可以買一戶，不過，這是因為信義區今年有高價豪宅案推出，平均數字才會如此高，第 2 名大安區今年推案量約 44.8 億元，可售戶數共 74 戶，每戶平均總價約 6054 萬。雖然大安區平均總價比信義區低很多，但多數家庭仍難負擔。

台北市今年來新建案平均總價最低是北投、內湖、文山，其中北投平均每戶總價約 2871 萬，內湖約 2728 萬，最低的是文山區，約 1957 萬元，但也幾乎逼近 2000 萬元，價格並不算低。住展指出，如把總價 2000 萬元作為入手北市新房子的最低門檻，且自備款以 2 成計算，需 400 萬元自備款，銀行貸款 1600 萬，以 240 期，利率約 1.8% 計算，每月約需房貸還款約 8 萬元。

以「333 購屋法則」為標準，每月繳納 8 萬元房貸，則購屋者平均每月收入至少要 24 萬元以上。換句話說，如以年薪來計算，則收入至少要 288 萬元以上，才能安穩的在台北市買到蛋白區新房子。

如果要買中正、大安、信義、中山區等蛋黃區的新房子，則中正區平均總價 3560 萬最低；按此一標準，銀行貸款 8 成約 2848 萬元，每月需償還 14 萬餘元，則月收入至少要 42 萬元、年收入逾 500 萬元以上，才能取得台北市蛋黃區門牌。

住展企研室經理何世昌指出，大多數青壯家庭難以承受北市高昂的購屋負擔，如果想在台北市買房子但預算不足，只能考慮其他方式，如改買相對便宜的中古屋、縮小房屋坪數、將償還房貸占月收入的比重大幅提高、或是請家中長輩支援自備款。甚至，很多人乾脆放棄台北市，轉至新北市、桃園市等地，這種發展趨勢並不是一件好事。