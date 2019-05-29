豪宅世界盃定潮 「北信義、中七期、南亞灣」引趨勢

在時尚圈有「領潮者」與「趕潮者」的「雙邊運動」，如今這股風潮也吹向了台灣豪宅市場、出現「定潮者」地位，一如台北「陶朱隱園」、「55 TIMELESS 琢白」，台中「宝格」、「聯聚瑞和」，高雄「國硯」、「國城定潮」，從外觀、內裝甚至軟件藝術理念，「豪宅世界盃」的時代定潮，將吸引追求者競逐。

如同老佛爺卡爾拉格斐 (Karl Lagerfeld) 創造服裝界的潮流語彙、讓世界追趕；而賈伯斯 (Steven Paul Jobs) 定下電腦、手機規格後，讓後進者只能在這樣的框架下各自發展，難以突破或超越，則是「定潮者」的代表。 「定潮」、「領潮」、「跟潮」3 個層次，當然以 Formulating specifications(制訂規格)的定潮者為最上等。

在房地產領域裡的「定潮者」多半是豪宅建築，這種型態的高端產品，外觀要讓外面的人感覺住在其中的人品味夠高；內部公共設施頂級必須完善，符合高端住戶需求；再來就是尊榮級的管理和服務，這由外而內的特點都要成為其他建築同業仿效但難以超越，就成為房地產「定潮」地標建築。以台灣為例，台北、台中、高雄都會區的最精華地段，都有房地產地標建築，包括台北信義計畫區的「陶朱隱園」、「55 TIMELESS 琢白」，台中七期市政特區的「宝格」、「聯聚瑞和」，高雄亞洲新灣區的「國硯」、「國城定潮」。

戴德梁行總經理顏炳立表示，台商回流，買工業土地、辦公室、住宅，以及買給小孩的「二代置產」買盤，都讓 2019 年自用土地、豪宅相對看好。

大家房屋企研室主任郎美囝則分析，台商回流潮因為肥咖條款、中美貿易戰，加速資金回流速度，資金停泊於穩定性高的高端不動產仍會是主要選項之一。在這樣的條件下，台灣豪宅不動產市場逐漸活絡，建築規劃開始走向國際化趨勢，「世界盃」的時代定潮將成為下一階段的市場價值。

「北信義、中七期、南亞灣」這些區域地標建築都具備 5 大相同特質，分別是 (1) 建設公司都珍惜土地與自然環境對話，(2)都以最高建築標準打造區域指標建築，(3)產品超越當世紀並引領下個世紀風潮，(4)大坪數尖端規劃引領讓高端所得典藏，(5)建築團隊集結國際一流高手完美打造。這 5 大特質，將建築充分展現出現代感、國際感、尊榮感，鎖定客層也是具國際觀的企業主與台商，以及有留學背景的二、三代族群，因為這些人看得懂全世界最好的東西。

「北信義、中七期、南亞灣」裡的豪宅 6 建案，具備立地蛋黃區、建築地標、產品獨特、超強營造、高端管理等諸多優點，對於口袋夠深「不怕價錢貴，只要產品夠好」的頂級買家而言，這類產品都被當成藝術品典藏，市場轉手低，後續資產價值持續提升。