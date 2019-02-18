辣椒元月營收年增近四成 韓電競比賽盼增添2月營運動能

紅心辣椒 (4946) 自結 1 月合併營收達 0.36 億元，整體營收較去年同期上升 38.63%，但由於聖誕跨年熱門檔期剛過，玩家預期農曆春節活動即將來臨，致使 1 月份營收趨緩，較上月營收減少 29.67%。辣椒指出，旗下看板遊戲《全民打棒球２ Online》1 月份前進韓國參加台韓王中王跨國棒球電競比賽，拿下總決賽冠軍與季軍的殊榮，繼而 MLB 版權回歸，帶動玩家回流登入與遊戲熱潮，可望為 2 月營收創造強勁動能。



展望 2 月，辣椒指出，開春隨即帶來好消息，宣布取得兩款新遊戲代理權，包含北歐奇幻線上遊戲鉅作《靈魂之聲 Online》以及熱血棒球手機遊戲《棒球大王》，預計將於近期上線。



至於熱門遊戲《全民打棒球２ Online》與《PRO 野球 VS》農曆春節期間持續推出強力改版，有望帶動整體營收攀升搶下好成績。此外，旗下子公司辣椒方舟取得日本知名 IP 格鬥手遊大作，預計將於近期推出，有信心啟動成長引擎，為營收增添營運柴火，大幅拉抬全年營收成長。