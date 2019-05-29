台灣鋼聯彰濱新擴充營運能量 挹注下半年成長動能

台灣鋼聯 (6581-TW) 今 (29) 日召開股東會，公司看好今年下半年營運擴張，總經理方彥斌指出，今年第 3 季起將有機會擴增集塵灰料源，加上轉投資子公司台鋼 7 月展開試運轉，預期將對今年營收、獲利可增添新成長動能。

方彥斌指出，台灣鋼聯已向主管機關提出環評變更申請增加其他集塵灰來源，以充份利用剩餘產能，其中包括清除再利用國內多處棄置場所集塵灰來源，此變更完成後，估今年下半年將有機會擴增集塵灰料源。

同時，台灣鋼聯持續規劃評估納入其他國內難處理的廢棄物，預期將在下半年依計劃時程提出相關變更申請，未來營運將有更多元化成長來源。

台灣鋼聯 100% 轉投資子公司台鋼資源，預計完全取得證照後，7 月起開始進入試產及量產，台鋼資源彰濱廠是全台灣唯一可妥善處理電弧爐還原碴的工廠，方彥斌指出，新廠是全球第一座採用 21 大氣壓蒸氣安定化爐碴再利用廠，具備溯源管理以及產銷垂直整合優勢，將正式跨足土木工程粒料與預拌混凝土行業，7 月展開試運轉。

台鋼共配置 3 座蒸壓釜、兩座再生粒料專用預拌混凝土廠，初期產能預計為年處理 17 萬噸煉鋼還原碴、15 萬噸旋轉窯氧化碴，共計 32 萬噸爐碴再利用廠，未來更可擴充至 50 萬噸年產能。

台灣鋼聯去年營收、獲利雙創高，每股純益 7.11 元，主要受惠 2018 年上半年度 LME 國際鋅價仍維持高點震盪，帶動產品氧化鋅銷售價格上漲，下半年 LME 國際鋅價雖下跌至 2600 美元，但受惠集塵灰數量增加，使氧化鋅產出量增加，帶動去年下半年出貨量較上半年增加 21%；另集塵灰再利用量較去年增加 20%，污染土壤再利用量增加 43%，呈現三方向成長局面，帶動總體營收向上攀升。

台灣鋼聯 2019 年首季營收 3.88 億元，稅後純益 1.22 億元，年減 7.31%，每股純益為 1.09 元，獲利較去年同期下滑，因第 1 季 LME 國際鋅價較去年同期走低所影響。