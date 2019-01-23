鋼聯去年獲利創新高EPS 7.11元 轉投資成營運新動能

台灣鋼聯 (6581-TW) 去 (2018) 年的營收及稅後雙創新高，今 (23) 日召開法人說明會公布去年全年稅後純益為 7.85 億元，年增 2.82%，每股稅後純益達 7.11 元；主要在於去年上半年受惠國際鋅價走高帶動，其氧化鋅銷售價格也同步上揚，今年則有子公司台鋼資源公司第 2 季進入營運，也將挹注成長動能。

鋼聯去年營收 21.47 億元，毛利率 54.33%，年減 5.41 個百分點，稅後純益為 7.85 億元，年增 2.82%，每股稅後純益達 7.11 元。

台灣鋼聯 2018 年營運創歷史佳績，去年營收 21.47 億元，年增 12.63%，主要受惠於去年上半年 LME 國際鋅價仍維持高點震盪，帶動氧化鋅銷售價格上漲，下半年 LME 國際鋅價雖下跌至每公噸 2600 美元，但受惠於集塵灰數量增加使氧化鋅產出量增加，使 2018 年下半年出貨量較上半年增加 21%；另集塵灰再利用量較去年增加 20%，污染土壤再利用量增加 43%，呈現三面成長局面，帶動營收的走揚。

台灣鋼聯除集塵灰、污染土壤處理之外，陸續納入其他難處理的廢棄物，預計今年 3 月提出環差變更申請。另針對氧化鋅提純、飛灰水洗計畫，目前已完成調查及試驗評估，建廠評估小組已展開相關作業，目前進行選址評估作業，並與可能夥伴洽談合作事宜，將在相關評估作業完成確定可行後，送交董事會決議。

同時台灣鋼聯 100% 轉投資子公司台鋼資源公司 (台鋼)，跨足爐碴再利用產製綠色環保建材，也符合循環經濟產業政策，預計於今年 6 月正式投產試營運，初期產能預計為年處理量 17 萬噸煉鋼還原碴、15 萬噸旋轉窯氧化碴，共計 32 萬噸爐碴再利用廠，並可擴充至 45 萬噸產能。

台灣鋼聯指出，台鋼為全世界第一座首創 21 大氣壓蒸氣爐碴安定化工廠，穩定爐碴不會膨脹後才進行再利用，可有效杜絕爐碴膨脹品質問題。廠內同時設置兩座再生粒料專用預拌混凝土廠，跨足預拌混凝土業，專廠專用流向完全掌控。台鋼銷售產品包括再生級配粒料、低強度混凝土、一般混凝土、水泥製品等，預計於今年 6 月開始可貢獻營收。