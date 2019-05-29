外資大出走還沒完 台幣又貶近1角 破31.5元續創波段低

即便台股加權指數今 (29) 日開低後緩步收斂跌勢，但匯市仍見外資提款出走的情形，台幣才緩和重貶壓力沒多久，今日又貶值 9.7 分至 31.581 元，盤中最低價見 31.584 元，續創 2017 年 1 月中旬以來新低。

台幣今日以 31.5 元、貶值 1.6 分開出後，貶值壓力漸重，午盤過後越走越低，收盤前一小時低見 31.584 元，終場兌一美元以 31.581 元作收，貶值 9.7 分，貶幅 0.31%，台北外匯經紀公司成交值 11.67 億美元，成交值是 5 個交易日來最多，全日高低價差 8.9 分。

匯銀人士指出，今日買匯力道再度轉強，主要是因外匯市場的避險情緒相當重，而人民幣走勢雖緩和但韓元貶幅也不輕，本周下半周還是要持續提防外資從股市提款的壓力。

據台灣央行的說法是，台幣對美元匯率波動幅度小於其他主要貨幣，且央行會把外匯市場秩序顧好顧滿，暗示著，台幣會跟緊主要亞幣的走勢，但不至於讓波動幅度過大。

觀察今日主要亞幣走勢，韓元貶幅最大逾 0.6%，其次是台幣貶值 0.31%，星元貶 0.25% 左右，人民幣在平盤左右狹幅波動，日圓、泰銖則是小幅升值 0.1% 上下。

央行強調，即便 5 月以來外資明顯匯出，不過，整體金融體系資金相當充沛，截至 4 月，M1B 水位達 18 兆元，M2 也有 45 兆元，而 4 月 M1B 年增率 7.65% 創 2014 年 8 月以來新高，顯示市場資金無虞。