紐約匯市—市場焦慮中美貿易戰 避險情緒主導 美元上漲

週三 (29 日) 交易，即使投資者聚焦將資金投入債券和黃金，而投入日圓和瑞朗的程度較小，但在中美貿易戰緊張局勢未見盡頭的狀況下，美元仍上漲。

中媒報導，北京當局準備在與美國的貿易談判中利用稀土作為威脅手段，令投資者揣揣不安，避險浪潮讓全球主權債券殖利率大跌。

基準美國公債殖利率下降至 2017 年 9 月以來最低水準；紐西蘭債券殖利率更下跌至創紀錄低點。

中美貿易戰引起新興市場貨幣交易的恐慌，例如南非幣和巴西里爾，以及商品敏感性高的國家貨幣，例如澳元和紐元。

華盛頓西聯商業解決方案公司資深市場分析師 Joe Manimbo 表示，「市場上多數避險情緒徘徊在澳元、紐元和新興市場，而大型主要貨幣幾乎沒有變化，因為關鍵支撐目前還挺著。」

ICE 美元指數上升 0.23％至 98.173。

人民幣兌美元走貶至 6.9130，接近 5 個月半的低點。

基準 10 年期美國公債殖利率週三稍早下降至 2.219%，觸及 2017 年 9 月以來的最低點；10 年期紐西蘭公債殖利率觸及 1.730%，為至少 1985 年以來最低水準。

美元兌日圓和瑞朗幾乎持平，分別守在 109.65 日圓和 1.0081 瑞朗。

歐元兌日圓和瑞朗略微下跌，分別為 122.075 日圓和 1.1227 瑞朗。

Raymond James 資深市場分析師 Ellis Phifer 表示，「我們還不會擺脫這種不穩定的交易走勢。」

各國央行尚未示意任何立即的寬鬆政策以對應中美貿易衝突導致的商業緩降。加拿大央行週三維持利率在 1.75% 不變，係因預期第二季成長已回升 (再前一季為下降)，但加拿大央行也承認全球貿易緊張局勢帶來的風險增加了。

在央行公布利率決定後，加元兌美元觸及 5 個月低點，至 1.3547 加元兌 1 美元。然而，交易員仍認為決策者仍會寬鬆政策，利率期貨暗示他們相信美國 Fed 年底之前將會降息。