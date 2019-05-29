貿易戰帶動避險需求 日圓兌美元升至2週高點

美中貿易戰愈演愈烈，避險需求隨之升溫，今 (29) 日稍早，日圓兌美元走強，一度觸及 1 美元兌 109.15 日圓，為 5 月 15 日以來最高水平。

美國總統川普週一表示，中國希望和美國達成貿易協議，但「我們還沒準備好」，美國可對中國商品「輕鬆且大幅度地提高關稅」；不過，在未來某個時間點，美中雙方絕對可以談成很棒的貿易協議，這是美方所期待的。

另一方面，美國政府對華為祭出禁令，將華為及其關係企業，列入貿易黑名單，並禁止美國企業購買華為設備。

中國日前於世界貿易組織 (WTO) 市場准入委員會會議中，指控美國濫用 WTO 國家安全例外條款 (national security exception)，恐對全球貿易體系，造成負面影響，並呼籲美方，解除對中國企業的單方面制裁。

陸媒《人民日報》亦示警，美國生產的許多產品，高度倚賴中國稀土資源，中國是世界最大稀土生產、供應國，而美國對全球供應鏈的深度依賴，是不爭的事實，「奉勸美方不要低估中方維護自身發展權益的能力，勿謂言之不預。」

台北時間週三下午 5 點 06 分，Investing.com 報價顯示，日圓兌美元漲幅收斂，至 1 美元兌 109.23 日圓。

在此同時，追蹤美元兌 6 種主要貨幣的美元指數，上漲 0.06%，至 98.01。