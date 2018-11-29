美國在台協會AIT首度在台置產 斥資11.6 億元向新美齊買樓

鎖定雙北市持續推出建案的新美齊 (2442-TW) 集團，除 10 月因「PARK 259」建案的認列入帳獲利 5 億元亮麗表現之外，新美齊 8 月取得建照的天母新建案，也獲美國在台協會 (AIT) 青睞，並以 11.6 億元買下，新美齊預估此一預售案的交易獲利 1 億元。新美齊表示，未來地產業務的成長將高於電子業務。

雖然美國在台協會已搬遷到內湖新館，但為在天母的子女就學等生活機能，AIT 買下新美齊位於天母的整棟預售屋，主要計畫打造為 AIT 員工的宿舍，也一改過去一慣採取的租賃方式，首度在台灣置產。

新美齊董事長林傳捷指出，此一台北市天母建案，規劃為地上 13 層、地下 3 層的住宅案，規劃戶數為 23 戶，每戶坪數約 45 坪，今年 8 月才取得建照。

依公開資訊觀測站公告，AIT 買進的資產坐落北市天母、中山北路六段 405 巷內，基地面積約 302.5 坪、原預計興建建物面積約 1108.9 坪，購入總價為 11.6 億元，新美齊則預估此一地產的處分案將獲利 1 億元。

除了天母的新建預售新建案售出之外，新美齊目前還有包括台北市信義計畫區的豪宅成屋案，為自建自售品牌「新美齊 Jade 12」。新美齊預估，2018 年營建收入將高於電子事業，2019 年營收將持續成長，營收分布也仍將維持此態勢。

新美齊 10 月稅前盈餘達 5 億元，單月獲利遠超過今年前 3 季獲利總和，主要受惠北市中正區建案「PARK 259」的認列入帳，累計前 10 月稅前盈餘 5.88 億元，以目前股本計算，每股稅前盈餘 2.45 元。

新美齊 10 月營收達到 22.21 億元，已超越前 9 月的總和 231.93 億元，累計 1-10 月營收為 44.14 億元，年增 2.11 倍，10 月稅前盈餘達 5 億元，單月獲利遠超過今年前 3 季稅前盈餘總和 1.12 億元，自結累計前 10 月稅前盈餘為 5.88 億元，每股稅前盈餘 2.45 元。