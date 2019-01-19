新美齊去年由虧轉盈 自結每股稅前賺3.08元

新美齊 (2442-TW) 持續鎖定雙北市推建案，去年 10 月因「PARK 259」建案認列入帳，獲利 5 億元，公司今 (19) 日公布去年 12 月自結稅前盈餘，達 2184 萬元，2018 年全年稅前盈餘 7.38 億元，較前年虧轉盈，每股稅前盈餘達 3.08 元。

新美齊 2018 年全年營收為 60.4 億元，年增 2.14 倍，自結 2018 年全年稅前盈餘 7.38 億元，較 2017 年由虧轉盈，依該公司 23.97 億元股本計算，每股稅前盈餘達 3.08 元。

新美齊去年 8 月取得天母新建案，獲美國在台協會 (AIT) 青睞，以 11.6 億元買下，新美齊估此預售案交易將獲利 1 億元。新美齊表示，未來在地產業務成長，將高於電子業務。

雖然美國在台協會已搬遷到內湖新館，但為了在天母子女就學等生活機能考量，AIT 買下新美齊位於天母的整棟預售屋，計畫打造為 AIT 員工的宿舍，一改過去一慣採取的租賃方式，首度在台灣置產。

除了天母新建預售案，新美齊目前還有包括台北市信義計畫區的豪宅成屋案，為自建自售品牌「新美齊 Jade 12」。新美齊預估，2018 年營建收入將高於電子事業，2019 年營收將持續成長，營收分布也仍將維持此態勢。